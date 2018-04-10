В Одессе в годовщину освобождения города от нацистов сожгли георгиевскую ленточку, пенсионеры пели "Катюшу" (фото, видео)

Активисты сожгли георгиевскую ленту, которую кто-то положил к памятнику Неизвестному матросу.

В Одессе, где сегодня отмечают День освобождения города от нацистов в годы Второй мировой войны, к вечеру ситуация начала накаляться.

К памятнику Неизвестному матросу, где утром мирно прошли официальные мероприятия, пришли активисты, передает "Страна".

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Их около 60 человек во главе с лидером Русланом Ганулом. Они сожгли георгиевскую ленту, которую кто-то положил к памятнику Неизвестному матросу.

Затем к Вечному огню подошла группа из нескольких десятков просоветски настроенных пожилых людей и начали проводить митинг. Администрация мемориала, которая организовывала мероприятие, в ответ включила через динамики гимн Украины и поставила его на повтор. Таким образом заглушили весь митинг.

Кроме того, возле памятника пели военные песни, например, "Катюшу".

Как сообщал УНИАН, в Одессе стартовало международное велоралли «100 километров за 10 часов по Поясу Славы» и туристический переход «100 километров за 24 часа», посвященные Дню освобождения города от нацистов в годы Второй мировой войны, который отмечается 10 апреля.