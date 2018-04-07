В Одессе с участием более 2 тысяч человек стартовало велоралли, посвященное освобождению города от нацистов (фоторепортаж)

В мероприятии принимают участие более 2 тыс. человек, в том числе – из Беларуси, Китая, США, Германии и Польши.

В Одессе стартовало международное велоралли «100 километров за 10 часов по Поясу Славы» и туристический переход «100 километров за 24 часа», посвященные Дню освобождения города от нацистов в годы Второй мировой войны, который отмечается 10 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, пробеги стартовали от Аллеи Славы в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко после возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу.

Во время церемонии был ограничен въезд на территорию перед входом на Аллею Славы и Лидерсовский бульвар из Санаторного переулка.

Как пояснили УНИАН в пресс-службе мэрии, туристический переход «100 километров за 24 часа» и велоралли «100 километров за 10 часов по Поясу Славы» проходят 7-8 апреля.

В мероприятии принимают участие более 2 тыс. человек, в том числе – из Беларуси, Китая, США, Германии и Польши.

Спортсмены на велосипедах и пешие участники стартовали от памятника Неизвестному матросу.

Читайте такжеВ Днепре состоялось экстремальное ралли по заснеженной трассе (видео)

Велосипедное ралли проехало по центру города, выехав на Объездную дорогу. Далее маршрут пролегает по Ренийской дороге, через села Одесской области Мирное, Марьяновка, Доброалександровка,. Барабой, Санжейка, Молодежное, Бурлачья балка, поселок Черноморка. Финишируют спортсмены на мемориале героической обороны Одессы 411-й береговой батареи.

Маршрут пешего перехода, в котором принимают участие более 100 человек: Трасса здоровья - курортно-пляжный комплекс «Аркадия» - переулок Морской - переулок Мореходный - улица Новобереговая - улица Золотой берег - переулок Якорный - улица Дача Ковалевского - Мемориал героической обороны Одессы 411-й береговой батареи - поселок Черноморка. Пешие спортсмены пройдут через села Бурлачья балка, Малодолинское, Александровка, Молодежное, Санжейка, Дальник, город Овидиополь, села Барабой, Великодолинское, Прилиманское, Таирово и т. д. Финишируют они также 8 апреля на мемориале 411-й береговой батареи.

Как отметили в Одесской областной администрации, профильный департамент транспорта Одесской ОГА предоставил автобусы для того, чтобы помочь участникам марафона, которые сошли с дистанции, добраться до города. Представители Беляевской и Овидиопольской районных администраций области, через территорию которых пролегает маршрут, организовали для спортсменов бутерброды и чай, а также развлекательную программу от местных коллективов. Пять бригад скорой медицинской помощи дежурят на трассах по маршруту марафонов.

Справка УНИАН. После героической обороны (5 августа – 16 октября 1941 года) Одесса была оккупирована нацистами около 4 лет.

10 апреля 1944 года Одесса была освобождена войсками 3-го Украинского фронта.

За героизм и отвагу, проявленные в боях за город, 14 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, более 2-х тыс. 150 человек награждены орденами и медалями СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года учреждена медаль «За оборону Одессы».

Одесса стала первым городом в СССР, получившим звание города-героя.

В 1964—1967 годах память о героической обороне Одессы увековечил Зеленый пояс Славы, воздвигнутый там, где проходил рубеж обороны.