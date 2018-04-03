Журналисты рассказали, как коллекторы выбивают из людей деньги и угрожают должникам (видео)

По закону, возвращать долги должна Государственная исполнительная служба после решения суда.

Гранаты, стрельба, резня: это все новости об отношениях украинцев с коллекторами, а по сути - "титушками", которых банкиры нанимают, чтобы взыскивать долги со злостных неплательщиков.

Должники называют это рэкетом, банки - поиском справедливости, хотя правда, как всегда, где-то посередине. Сколько же стоит нанять "рэкетиров в законе" и как им противодействовать рассказали журналисты программы "Гроши" на канале 1+1.

"Курс валют бешеный, все дорожает и с деньгами у простых украинцев все хуже. На помощь приходят кредиты, займы, рассрочки... К сожалению, нередко следом идут коллекторы. Уже неделю киевлянка Александра и ее родные боятся выходить из дома. После одного звонка ее спокойная жизнь превратилась в настоящий ад", - говорится в сюжете.

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Таких, как Александра в Украине все больше. По оценке экспертов, за прошлый год в займ частные и корпоративные клиенты взяли около триллиона гривень, и это только в официальных учреждениях. А сколько задолжали друг другу - трудно представить.

По закону, возвращать долги должна Государственная исполнительная служба после решения суда. Но до суда чаще всего не доходит: долги выбивают коллекторы. "Фактически это юристы или не юристы, которые осуществляют деятельность по взысканию долгов, но во внесудебном порядке и без предоставления им от государства делегированных функций принуждения", - говорит директор департамента Исполнительной службы Алексей Воробьев.

Фактически, речь идет о внесудебных расправах. Впрочем это не останавливает коллекторов, их все больше и они все чаще действуют против всех правил.

"В Украине статус коллекторов юридически не определен, специального закона нет", - говорит юрист Дмитрий Головко.

Кроме финансовой платы за их услуги коллекторы обычно претендуют еще на 10-30% выбитой с должника суммы.

Но нередко жертвами становятся люди, которые никому ничего не должны. Например киевлянка Александра: ей и ее дочери угрожают и издеваются за кредит, который взял ее дядя, с которым она давно не общается. Она не подписывала никаких документов и не подтверждала его личность во время оформления кредита.

Впрочем, это мало интересует коллекторов, для них главное - "выбить деньги любой ценой".

При этом, говорить официально о своем нелегальном бизнесе коллекторы не решаются.

А пока простые украинцы воюют с коллекторами, те и продолжают оставатся вне закона. Беспредел коллекторов власти как будто не замечают.