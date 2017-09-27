Вертеп с Кивой: в Херсоне обыскали кабинет чиновницы, которая пожаловалась на рэкет со стороны полиции

14 сентября и.о. управляющего делами мэрии Херсона Екатерина Гандзюк в своем Facebook написала, что начальник УЗЭ в Херсонской области Артем Антощук вымогает от городской власти 3% от сумм всех подрядов и тендеров.

Сегодня, 27 сентября, на сайте ГПУ сообщается о том, что прокуратура Херсонской области задержала руководителя одного из департаментов мэрии Херсона. Утверждается, что он дал взятку начальнику управления защиты экономики полиции Херсонской области (тому самому Антощуку).

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"Общая сумма взятки должна была составить более 12 тысяч долларов и предназначалась для беспрепятственной реализации преступной схемы по хищению бюджетных средств", - сказано в сообщении.

Однако это сообщение прокуратуры не дает повод праздновать победу над коррупцией. 26 сентября Гандзюк в своем Facebook написала, что Антощук задним числом написал заявление о том, что ему предлагали деньги.

"Артем просто придумал, каким образом припереться с обыском ко мне в кабинет - получил вчера решение суда, в котором значится, что следствие выяснило, что в моем кабинете сидит другой человек, и поэтому вот сегодня оперативники переворачивали все вверх дном", - написала она.

По ее словам, действия правоохранителей - это "ответный удар" после ее заявления.

"Весь этот милицейский вертеп-ансамбль в Херсоне сопровождается визитом Ильи Кивы", - отметила она. Одиозный Кива устроил в Херсонском горсовете акцию протеста, требуя у чиновников помочь местным жителям. После того, как Гандзюк раскритиковала его, он аргументировал свою позицию оскорблением в ее адрес.

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