В Ивано-Франковской области спасли двух иностранных туристов, заблудившихся в горах

Двух молодых людей - поляка и гражданку Испании - спасатели нашли на склоне горы Ушастый камень.Сегодня их возведут из долины до села Дземброня Верховинского района.

На Ивано-Франковщине вчера вечером спасатели помогли двум иностранным туристам, которые заблудились в горах.

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Как сообщили в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, вечером 21 марта спасатели Верховинского района получили сообщение о том, что во время спуска с горы Поп Иван в село Дземброня, вблизи горы Смотрич заблудились двое туристов: поляк, 1992 года рождения, и 24-летняя испанка.

«В 20:20 на склоне горы Ушастый камень спасатели нашли туристов в удовлетворительном состоянии. Их провели к горной долине Смотрич, где совместно со спасателями временно остановились для отдыха и ночлега в приспособленной для пребывания людей деревянной «колыбе», - говорится в сообщении.

Сегодня с утром, 22 марта запланирован спуск туристов с горной долины Смотрич в село Дземброня Верховинского района.