На Прикарпатье заработала горно-патрульная рота

В случае возникновения чрезвычайной ситуации в горных районах нацгвардейцы используют снегоход, квадроцикл и горно-лыжное снаряжение, которым обеспечена рота.

На Прикарпатье начала работу горно-патрульная рота. Основное место дислокации подразделения Нацгвардии находится в селе Старый Лисец Тисменицкого района.

Для организации работы переняли опыт румынских коллег. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Начальник Долинского отделения полиции, полковник полиции Василий Хомин рассказал, что обслуживание горной территории сложное и специфическое, а поток туристов с каждым годом растет. Поэтому, присутствие горно-патрульной роты – это довольно ощутимая помощь.

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"Наш район имеет большую протяженность и 92 тысячи населения, а обслуживают его только 67 сотрудников полиции. Поэтому помощь от Нацгвардии была просто необходимой. До патрулирования ежесуточно привлекаются 22 военнослужащие, которые несут службу на четырех транспортных средствах, являются мобильными и подготовленными. Только их присутствие на маршрутах – это уже профилактика правонарушений", – отметил полковник.

По словам Василия Хомина, ярким примером результативности их работы является недавнее задержание группы браконьеров в гослесхозе. Также нацгвардейцы помогали в поисковых мероприятиях без вести пропавших жильцов и охране правопорядка во время новогодних праздников.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации в горных районах нацгвардейцы используют снегоход, квадроцикл и горно-лыжное снаряжение, которым обеспечена рота. Правда, говорят, за последний год не приходилось работать с спецспорядженням, поэтому пока его используют в учебных целях.