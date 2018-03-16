68-летняя Пугачева оголила колени на модном показе (фото)
16:12, 16 марта 2018Общество
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Певица появилась на публике в стильном наряде своего любимого черного цвета – коротком платье, оставлявшем открытыми колени.
Певица появилась на публике в наряде черного цвета / Instagram alla_pugacheva_forum
Неравнодушная к моде 68-летняя Алла Пугачева посетила показ коллекции дизайнерской одежды авторства Игоря Гуляева. Выбирая наряд, Примадонна, как водится, решила сделать акцент на своих стройных ногах.
Фото опубликовано в Instagram.
Певица посетила показ MBFW Russia / Instagram alla_pugacheva_forum
Певица появилась на публике в стильном наряде своего любимого черного цвета – коротком платье, оставлявшем открытыми колени. Свой наряд она дополнила длинной накидкой, высокими сапогами и перчатками без пальцев.
Гостем мероприятия, состоявшегося в рамках Недели моды MBFW Russia, стал также ее бывший муж Филипп Киркоров.
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