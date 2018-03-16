68-летняя Пугачева оголила колени на модном показе (фото)

16:12, 16 марта 2018
Общество
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Instagram alla_pugacheva_forum

Фото опубликовано в Instagram.

Instagram alla_pugacheva_forum

Певица появилась на публике в стильном наряде своего любимого черного цвета – коротком платье, оставлявшем открытыми колени. Свой наряд она дополнила длинной накидкой, высокими сапогами и перчатками без пальцев.

Гостем мероприятия, состоявшегося в рамках Недели моды MBFW Russia, стал также ее бывший муж Филипп Киркоров.

Как сообщал УНИАН, 51-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа.

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Теги: #Пугачева фото#стройные ноги Пугачевой