Беременная Джамала представила клип о сказочной любви (видео)

Песня звучит во время финальных титров в мультике "Викрадена принцеса: Руслан та Людмила". Будущая мама сообщила об этом на своей странице Instagram.

Певица и тренер "Голоса країни" Джамала представила новый клип "Ти любов моя".

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Эта композиция звучит во время финальных титров в мультике "Викрадена принцеса: Руслан та Людмила". Будущая мама сообщила об этом на своей странице Instagram.

"Песня "Ти любов моя" очень солнечная и позитивная, она учит нас мечтать и верить в себя, а главное - любить. Я уже успела посмотреть мультфильм, и очень горжусь тем, что это абсолютно украинское кино: детское, доброе, профессиональное и качественное. И, конечно, замечательно быть частью такого классного проекта", - подписала Джамала ролики с видео.

Клип снимали в студии во время записи трека, а в самом видео использованы самые яркие кадры мультфильма.

Напомним, недавно певица поделилась, как изменилась ее жизнь из-за беременность.