Беременная Джамала поделилась редкими снимками со своей мамой и родной сестрой (фото)

На своей странице в Instagram беременная артистка выложила ряд фотографий.

Украинская певица Джамала поздравила свою маму Галину Тумасову с днем рождения.

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На своей странице в Instagram беременная артистка выложила ряд фотографий, где изображены ее близкие люди. Кроме мамы на фото Джамалы предстают ее сестра Эвелина и отец Алим Джамаладинов.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Джамала призналась, что изменилось в ее отношениях с мужем после беременности. Звезда поделилась, что возлюбленный ко всему относится с пониманием.