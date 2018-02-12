Беременная Джамала поделилась редкими снимками со своей мамой и родной сестрой (фото)

15:03, 12 февраля 2018
Общество
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Украинская певица поздравила свою маму / Пресс-служба 1+1

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На своей странице в Instagram беременная артистка выложила ряд фотографий, где изображены ее близкие люди. Кроме мамы на фото Джамалы предстают ее сестра Эвелина и отец Алим Джамаладинов.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Джамала призналась, что изменилось в ее отношениях с мужем после беременности. Звезда поделилась, что возлюбленный ко всему относится с пониманием.

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Теги: #Джамала фото