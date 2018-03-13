После аншлага на концерте Винника поклонники рассказали, за что его любят (видео)

Особенно счастливыми были те, кому удалось, даря цветы, поцеловать или прикоснуться к Виннику - этот прекрасный миг останется навсегда в их сердцах.

Недавно популярный украинский певец Олег Винник собрал полный зал на "Ледовой арене" в Броварах на своем концерте под названием "О любви". Так артист поздравил всех женщин с праздником весны.

Как сообщает ТСН, все присутствующие, не сдерживая эмоций, безумно танцевали, сходили с ума и подпевали любимым композициям - "Волчица", "Нино", "Как жить без тебя", "Метель", "Как ты там", "Плен", "Нецелованная", "Лишь ты одна" и другие. С радостью зал встретил две новые композиции певца - "Предчувствие" и "Ты в курсе".

После каждой песни зрители благодарили Винника за хороший заряд энергии и положительные эмоции бурными овациями, морем цветов и подарками. Особенно счастливыми были те, кому удалось, даря цветы, поцеловать или прикоснуться к артисту - это прекрасное мгновение останется навсегда в их сердцах.

ТСН.uа узнал у поклонников Винника, за что они его любят, и какие впечатления остались у них после концерта кумира.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты раскрыли тайны личной жизни Олега Винника.