Журналисты раскрыли тайны личной жизни Олега Винника (видео)

Поп-идол отечественной эстрады Олег Винник обычно отшучивается от вопросов о личной жизни и ни разу не проговорился о своих любимых женщинах. Однако тайны артиста открыли его земляки, говорится в сюжете ТСН.

Особое внимание к бэк-вокалистке феномена украинской эстрады, ее сценическое имя - Таюне. Блондинка всегда рядом с Винником на концертах и в студиях звукозаписи, но постоянно находится в тени его славы. Но вне сцены односельчане знают ее как жену Олега – Таисию Сватко. "Как не женат, если они сюда вместе приезжают! И картошку выбирали, тут они гуляли и здоровались", - говорят жители села.

Женщина на год младше Винника, ей 43. Поженилась пара еще в начале 1990-х, а свадьбу гуляли на два села: от невесты гости ездили за 100 километров на родину Олега. По слухам, молодые познакомились в училище. С тех пор они всегда вместе, и землякам Винника очень импонирует открытость, радушие и простота этой пары. "Приезжают, скупают даже в моем киоске – представьте себе", - говорит одна из жительниц села.

В доме, где вырос певец, живет его мама Анна Яковлевна. Отец умер, оба всю жизнь работали на ферме. Женщина очень красиво пела и именно от нее, говорят односельчане, передался сыну талант. "Сейчас не приезжает, потому что весь на концертах он", - рассказала его сестра.

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Недавно певец признался, что пережил несчастную любовь. ТСН выяснила, что он имел чувства к Нине Печерице, с которой сидел за одной партой. О Виннике-школьнике вспоминают, что он учился очень плохо, а когда его вызывали к доске, мог даже убежать через окно из класса. Одноклассники говорят, что Олег скрывал чувства, а уже в творчестве воспел свою любовь под именем "Нино". Сейчас эта Нина работает продавщицей и от камеры прячется за прилавком, мол, продюсер Винника запрещает ей говорить, поскольку сам певец вроде бы стыдится прошлого.

Несмотря на все тайны Олега, в селе звездой гордятся, а взрослые и дети поют и о Нино, и остальные песни Винника. В местном клубе берегут первую гитару певца и мечтают, чтобы его первая сцена снова услышала и увидела своего звездного воспитанника. Тем временем сам артист больше ориентируется на Европу – несколько лет назад супруги Винники жили в Берлине, в Европе учится их сын-подросток, который к бабушке в черкасскую область не ездит уже годами. Но внука, как и отца, очень ждут, потому что весной у самой дорогой женщины певца будет юбилей – маме исполнится 80 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее Олег Винник рассказал о начале своей музыкальной карьеры. В детстве он мечтал о мотоцикле и просил у родителей хотя бы мопед, но в результате получил гитару. Сейчас он записывает песни на собственной студии в Берлине.