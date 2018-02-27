Такого еще не видели: Melovin рассказал, как собирается "зажечь" Евровидение-2018
19:12, 27 февраля 2018
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По его словам, номер на "Евровидении" будет "горячее", чем в финале Национального отбора.
Представитель от Украины рассказал о деталях подготовки своего шоу / УНИАН
Молодой певец MELOVIN (Костя Бочаров), который будет представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018", признался, что уже начал готовить яркий номер.
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Об этом сообщает ТСН. "Мы уже придумывали номер. Я ничего не расскажу. Могу сказать только, что будет жарко. Вот вам намек", - сказал MELOVIN.
По его словам, номер на "Евровидении" будет "горячее", чем в финале Национального отбора. В выступлении на отборе артист играл на рояле, стоящем на горящих подмостках. Вот как это выглядело:
"Все будет гореть. И даже я. Шучу. Все будет очень хорошо. Я люблю шоу, я люблю хороший перформанс. Мне было приятно, когда я читал комментарии в соцсети. Мне писали люди из Европы. Им очень понравился перформанс. Они сказали, что такого огня еще не видели", - признался исполнитель.
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