Евровидение-2018: названы имена победителей второго полуфинала Нацотбора

23:52, 17 февраля 2018
Общество
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фото из открытых источников

Оценку "7" получила группа KADNAY. 8 баллов получил Melovin. Самую высокую оценку - 9 баллов - от членов жюри получила Tayanna.

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По результатам зрительского голосования, тройка лучших участников второго полуфинала выглядит следующим образом: 7 баллов - Tayanna, 8 баллов - Kadnay, а самую высокую оценку - 9 баллов - Melovin.

Таким образом, в финале за право представлять Украину на конкурсе "Евровидение-2018" будут соревноваться The Erised, Laud, Vilna, Melovin, Tayanna, Kadnay.

Напомним, что финал Национального отбора на Евровидение-2018 состоится 24 февраля.

Как сообщал УНИАН, экс-участница Евровидения высказалась об украинских конкурсантах.

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Теги: #Евровидение в Украине#Евровидение-2018#нацотбор на Евровидение-2018
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