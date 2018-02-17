Евровидение-2018: названы имена победителей второго полуфинала Нацотбора

23:52, 17 февраля 2018 Общество 1044

Melovin, Tayanna и Kadnay получили возможность сражаться в финале Национального отбора за право представлять Украину на Евровидении-2018.

В субботу, 17 февраля, завершилось голосование за участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2018. В финал вышли Melovin, Tayanna, Kadnay. Оценку "7" получила группа KADNAY. 8 баллов получил Melovin. Самую высокую оценку - 9 баллов - от членов жюри получила Tayanna. Читайте такжеНацотбор на Евровидение-2018: вокалист The ВЙО устроил скандал во время объявления оценок По результатам зрительского голосования, тройка лучших участников второго полуфинала выглядит следующим образом: 7 баллов - Tayanna, 8 баллов - Kadnay, а самую высокую оценку - 9 баллов - Melovin. Таким образом, в финале за право представлять Украину на конкурсе "Евровидение-2018" будут соревноваться The Erised, Laud, Vilna, Melovin, Tayanna, Kadnay. Напомним, что финал Национального отбора на Евровидение-2018 состоится 24 февраля. Как сообщал УНИАН, экс-участница Евровидения высказалась об украинских конкурсантах.

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