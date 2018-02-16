Экс-участница Евровидения высказалась об украинских конкурсантах (видео)

14:34, 16 февраля 2018
Общество
791
Участница Евровидения-2010 назвала своего фаворита в украинском Нацотборе / фото из открытых источников

Читайте такжеДумал, будет весело: Кувалдин извинился за хамство в эфире нацотбора "Евровидения-2018"

В своем обращении Софи призналась, что исполнять свою авторскую песню всегда сложно: "Получай удовольствие от того, что ты расскажешь свою историю, – посоветовала Софи. -  И добавила: Я очень надеюсь, что в этом году в Нацотборе в первую очередь победит украинская песня.  Песня на украинском языке! Поэтому удачи тебе! Заставь танцевать не только свою страну, но и всю Европу".

Софи Нижарадзе представляла Грузию на песенном конкурсе Евровидение-2010, который проходил в Норвегии. С песней Shine певица вошла в ТОП-10 исполнителей континента. На сегодняшний день Софи совмещает  карьеру певицы, автора песен, занимает судейское кресло в шоу "Х-Фактор" и готовится к съемкам нового фильма, который скоро появиться и в украинском прокате.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение 2018
Теги: #Евровидение в Украине#Евровидение в Португалии#нацотбор на Евровидение-2018