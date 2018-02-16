Экс-участница Евровидения высказалась об украинских конкурсантах (видео)

В своем обращении певица из Грузии Софи Нижарадзе призналась, что исполнять свою авторскую песню всегда сложно.

Накануне второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2018 грузинская певица и актриса Софи Нижарадзе разместила в своем Instagram видео с пожеланиями TAYANNA, которая 17 февраля представит на сцене Нацотбора украиноязычную песню "Леля".

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В своем обращении Софи призналась, что исполнять свою авторскую песню всегда сложно: "Получай удовольствие от того, что ты расскажешь свою историю, – посоветовала Софи. - И добавила: Я очень надеюсь, что в этом году в Нацотборе в первую очередь победит украинская песня. Песня на украинском языке! Поэтому удачи тебе! Заставь танцевать не только свою страну, но и всю Европу".

Софи Нижарадзе представляла Грузию на песенном конкурсе Евровидение-2010, который проходил в Норвегии. С песней Shine певица вошла в ТОП-10 исполнителей континента. На сегодняшний день Софи совмещает карьеру певицы, автора песен, занимает судейское кресло в шоу "Х-Фактор" и готовится к съемкам нового фильма, который скоро появиться и в украинском прокате.