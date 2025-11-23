Человеку пока рано выходить в космос без скафандра, а вот некоторым более примитивным организмам - можно.

Космический вакуум считается наихудшей возможной средой для живых организмов, где выжить просто невозможно. Но новый эксперимент, результаты которого опубликованы в журнале iScience, поставил это мнение под большое сомнение.

Группа ученых из университета Хоккайдо (Япония) под руководством Томомити Фудзиты разместила споры мха на внешней части Международной космической станции. Там они находились несколько месяцев без всякой защиты. Все это время на них влияли вакуум, ультрафиолетовое излучение и резкие перепады температур - от значительных минусов до жары.

Несмотря на это, большинство спор выжило. По результатам эксперимента, более 80% образцов остались жизнеспособными, а после возвращения на Землю снова начали прорастать. Лучше всего себя показали споры, защищенные естественной структурой спорангия, тогда как молодые открытые части растения были значительно более уязвимыми. Ученые также проверяли реакцию на отдельные факторы: споры выдерживали несколько дней при температуре -196 градусов по Цельсию и до месяца при температуре +55.

Как отмечают авторы исследования, этот эксперимент дает важную информацию в условиях ухудшения климатической и экологической ситуации на Земле. В частности эта информация будет полезной в будущем, когда человечество перейдет к колонизации Луны или Марса.

"Изучение границ выживания живых организмов как в наземной, так и в космической среде не только улучшит наше понимание их адаптивности, но и поможет нам подготовиться к вызовам поддержки экосистем", - говорят исследователи.

