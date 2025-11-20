Даже если бы космические полеты были такими же дешевыми, как транспортировка мусора до ближайшей свалки, есть проблемы куда более глубокие.

Солнце - естественный мусоросжигательный завод, куда можно сбрасывать хлам, чтобы сжечь его вплоть до электронов. Однако, насколько бы привлекательной ни казалась эта идея, реализовать ее не так уж и просто. И дело даже не в цене отправки ракет с мусором на нашу звезду. Об этом в авторской статье для The Conversation пишет доцент кафедры астрономии в Университете Монаша (Австралия) Майкл Браун.

Отправить что-то на Солнце - выглядит как относительно простая задача. Кажется, главная сложность - вывести ракету с грузом в космос. А дальше мусор можно просто швырнуть с небольшим импульсом в сторону нашей звезды, и ее гравитация со временем сделает остальную работу.

Однако проблема заключается в том, что Земля и Солнце не стоят на месте. Наша планета движется по собственной орбите вокруг светила со скоростью 30 км/с. Это 108 000 км/ч.

Если запускать контейнер с мусором в сторону Солнца со скоростью меньше скорости вращения Земли вокруг Солнца, получится, что груз будет двигаться быстрее вокруг Солнца, чем к Солнцу. И хотя начальный импульс несколько приблизит груз к звезде, в конце концов силы гравитации и инерции посадят его на эллиптическую орбиту, и контейнер с мусором тысячелетиями будет вращаться вокруг Солнца, как обычный астероид.

По словам астронома, чтобы направить груз непосредственно на Солнце и попасть в него, нужно задать ракете огромную начальную скорость, которая бы значительно превышала собственную скорость Земли. А та, напомним, составляет и так сумасшедшие 108 000 км/ч.

Майкл Браун подсчитал, что запускать груз на Солнце следует со скоростью не менее 7000 км/с - это 25 200 000 км/ч. А это уже просто невозможно при современном уровне технологий, говорит ученый.

Альтернативный способ

Чтобы добраться до Солнца, не обязательно лететь ему навстречу, говорит ученый. Вместо того, чтобы пытаться запускать ракету непосредственно в Солнце, стоит пустить ее со скоростью 32 км/с в сторону, противоположную направлению движения Земли по орбите, говорит Браун.

Таким образом можно нивелировать инерционное движение груза, созданное Землей, как точкой старта. Фактически, после того, как груз выйдет за гравитационное поле Земли, его горизонтальная скорость относительно Солнца будет близкой к нулю. И вот тогда гравитация Солнца сама начнет неумолимо притягивать контейнер с нашим мусором. По подсчетам Брауна, с этого момента и до падения груза на Солнце пройдет около 10 недель.

Однако и с этим вариантом тоже есть проблема. Самым быстрым космическим аппаратом, который до сих пор покидал Землю, был New Horizons, запущенный в 2006 году. Его максимальная скорость составила 16,26 км/с - вдвое меньше, чем нужно, чтобы полностью нивелировать инерцию движения Земли.

Метод "лягушачьих прыжков"

Поскольку при современных технологиях мы не можем запускать ракеты ни напрямую к Солнцу, ни способом, описанным выше, остается только один вариант - использовать метод гравитационных прыжков.

Современные межпланетные космические аппараты используют собственную гравитацию планет, чтобы набирать и терять скорость и корректировать свой курс. Чтобы провернуть такой трюк, ракета должна войти в гравитационное поле планеты и, сделав частичный оборот вокруг нее, "соскочить" с орбиты в нужный момент. Именно так космические аппараты до сих пор удавалось перемещать в пределах Солнечной системы - "лягушачьими прыжками" от одной планеты к другой.

"Мы можем использовать тот же процесс, чтобы доставить нашего злодея к Солнцу. Мы можем запустить его на орбиту, которая проведет его мимо планет. С каждым пролетом планеты их орбита меняется под действием гравитации, перенося нашего злодея на следующий пролет и перемещая его все ближе и ближе к Солнцу", - пишет Браун, признавая, что такой полет будет длиться годами.

