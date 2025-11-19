Загадочное изображение было сделано всего в 8 километрах над поверхностью Титана.

В январе 2005 года небольшой зонд "Гюйгенс" Европейского космического агентства вошел в историю планетологии, проникнув сквозь густой оранжевый туман Титана, крупнейшего спутника Сатурна. Во время миссии зонд сделал сотни изображений, но один снимок до сих пор остается предметом научной неопределенности, пишет Indian Defence Review.

Отмечается, что загадочное изображение было сделано всего в 8 километрах над поверхностью. Снимок показывает разветвленные каналы, вырезанные в ледяном рельефе Титана. Даже два десятилетия спустя ученые не пришли к однозначному объяснению того, что изображено на этой фотографии.

Рельеф явно свидетельствует о речной эрозии, но ученые до сих пор не выяснили, как сформировались эти образования и какая именно жидкость их вымыла. В издании напомнили, что на Титане слишком холодно, чтобы вода могла течь.

Самая популярная теория заключается в том, что на Титане жидкий метан ведет себя так же, как вода на Земле - выпадает в виде дождя, собирается в реках и стекает в озера.

В исследовании 2005 года, опубликованном в журнале Nature, описывается поверхность, на которую приземлился "Гюйгенс". Она расположена недалеко от экваториальной области, известной как Адири, и напоминает высохшую дельту реки.

Спектральный радиометр зонда показал разветвленную сеть каналов, напоминающих земные дренажные системы. В издании отметили, что эти образования указывают на наличие течения жидкости в прошлом.

В NASA подтвердили, что эта поверхность состоит из ледяных зерен и что метан ведет себя как жидкость при средней температуре Титана, равной –179 °C. Лабораторные эксперименты и атмосферные модели подтверждают этот механизм.

В издании добавили, что на изображении четко видны геоморфологические особенности, характерные для эрозии. Тем не менее, точные сроки, частота и механизмы, определяющие потоки метана, остаются неизвестными.

