Новое исследование показало, что король динозавров - тираннозавр мог быть значительно тяжелее и длиннее, чем думали ученые.

Самый крупный тираннозавр, который мог существовать, мог быть значительно крупнее нынешнего крупнейшего известного экземпляра: его вес составлял 15 т, а не 8,8 т, а высота - 15 м вместо 12 м.

В новом исследовании Джордан Мэллон из Канадского музея природы в Оттаве и Дэвид Хоун из Лондонского университета королевы Марии использовали компьютерное моделирование для оценки популяции тираннозавра, пишет Independent. Они учитывали такие факторы, как размер популяции, темпы роста, продолжительность жизни и неполнота летописи окаменелостей.

"Исследование показывает, что в отношении крупных ископаемых животных, таких как тираннозавр, мы на самом деле понятия не имеем из летописи окаменелостей о настоящих размерах, которых они могли достичь", - прокомментировал Мэллон.

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Хоун отметил, что на самом деле речь идет не о тираннозавре, который является основой исследования, а о том, что этот вопрос применим ко всем динозаврам. "Спорить о том, какой из них самый большой, основываясь на нескольких скелетах, на самом деле не имеет особого смысла", - считает ученый.

"Некоторые изолированные кости и фрагменты определенно намекают на существование еще более крупных особей, чем те, скелеты которых у нас есть", - сказал Хоун.

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