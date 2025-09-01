Может привести к гибели человечества: ученый бьет тревогу из-за опасной технологии

Многие биологи опасаются, что эта технология изменит жизнь на Земле.

Ученые обеспокоены одной потенциальной технологией, которая в случае реализации может иметь разрушительные последствия. Некоторые исследователи призывают запретить ее прямо сейчас, пишет Futurism.

Отмечается, что речь идет о "зеркальной жизни". Это гипотетическая форма жизни, использующая зеркально отраженные молекулярные строительные блоки. Они буквально переворачивают естественную биологию с ног на голову.

"Мы должны отказаться от создания "зеркальной жизни" и принять законы, которые гарантируют, что никто не сможет этого сделать. Вопрос не в том, сможем ли мы предотвратить эту угрозу, а в том, будем ли мы действовать, пока еще можем", - написал Джон Гласс, синтетический биолог, который помог создать первую живую клетку с синтетическим геномом, в своей статье для Financial Times.

Видео дня

В издании объяснили, что концепция "зеркальной жизни" подразумевает создание структур ДНК, которые являются зеркальным отражением всех известных организмов. На Земле у всех живых организмов двойная спираль ДНК является правосторонней, но у белков встречаются левосторонние спиральные структуры.

В издании добавили, что многие биологи опасаются, что "зеркальная жизнь" может привести к уничтожению всей жизни, если новые организмы окажутся патогенными для существующих форм жизни, таких как люди. На конференции в Институте Пастера в Париже в июне 2025 года более 150 ученых и специалистов по этике выразили аналогичные опасения.

"Как только станет возможным создать зеркальную клетку, будет сравнительно легко сконструировать много других видов зеркальных бактерий - простейшей формы зеркальной жизни. Если это будет достигнуто и ящик Пандоры откроется, это может создать чрезвычайные риски", - говорил Гласс в своей статье.

Ученый объяснил, что иммунная система человека вырабатывает очень слабые антитела против зеркальных молекул, если же она вообще их вырабатывает. По его словам, зеркальная бактериальная инфекция может быть похожа на одновременное наличие многих иммунных дефицитов, что почти гарантированно приведет к смерти человека.

Гласс считает, что зараженные зеркальной бактериальной инфекцией участки Земли могут стать необратимо непригодными для жизни. Это поставит под угрозу сельское хозяйство и природу.

Биолог признал, что у "зеркальной жизни" есть перспективы в медицине. Например, с помощью новых форм зеркальных белков уже сейчас используют для создания эффективных лекарств. Тем не менее Гласс призвал найти баланс между абсолютным запретом на развитие "зеркальной жизни" и возможностью процветания синтетической биологии.

Почему люди не могут жить до 1000 лет

Ранее молекулярный биогеронтолог из Бирмингемского университета Жоау Педру ди Магальяйнш заявил, что люди могли бы быть биологически способны жить гораздо дольше, чем сейчас - 1000 лет или больше. Тем не менее он не исключает, что сейчас люди эволюционировали, чтобы стареть быстрее. По его словам, причина этого восходит к эпохе динозавров.

Часть теории де Магальяйнша предполагает потерю ферментов, восстанавливающих повреждения, вызванные ультрафиолетовым излучением. Эти ферменты отсутствуют у большинства млекопитающих, включая человека, и, как полагается, исчезли из нашего генома в эпоху динозавров.

Вас также могут заинтересовать новости: