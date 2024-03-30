Благодаря такому исследованию, ученые смогут более детально разобраться, откуда на самом деле возникают различные вирусы.

Люди передают домашним и диким животным больше вирусов, чем подхватывают от них. Об этом говорится в новом исследовании Университетского колледжа Лондона (UCL), пишет The Independent.

Исследователи колледжа провели анализ всех общедоступных последовательностей вирусных геномов, чтобы увидеть, какие вирусы переходили от одного хозяина к другому виду позвоночных, а именно животных с позвоночником и скелетом.

Известно, что большинство инфекционных болезней вызывают вирусы, которые циркулируют в организме животных, и уже когда они попадают в организм человека, могут вызвать вспышки заболеваний, эпидемии и пандемии, такие как лихорадка Эбола, грипп или коронавирус.

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Эксперты высказали предположение, что несмотря на значительное влияние этих заболеваний на здоровье населения, люди в основном рассматривались как поглотители вирусов, а не как их распространители, а по передаче вирусов от человека к животным уделялось гораздо меньше внимания.

Однако уже в новом исследовании ученым удалось выяснить, что примерно вдвое больше переходов вируса от человека к другим животным, чем наоборот.

Также они обнаружили еще больше прыжков от животного к животному, в которых не было людей. Исследователи отметили, что их выводы подтвердили недооцененный факт, что человеческие вирусы часто распространяются от человека к диким и домашним животным.

"Мы должны рассматривать человека как один из узлов в огромной сети хозяев, бесконечно обменивающихся патогенами, а не как раковину для зоонозных жуков. Изучая и контролируя передачу вирусов между животными и людьми в обоих направлениях, мы можем лучше понять вирусную эволюцию и, надеемся, быть более готовыми к будущим вспышкам и эпидемиям новых болезней, а также способствовать усилиям по сохранению природы", - подчеркнул соавтор исследования, профессор Франсуа Баллу из Института генетики UCL.

По словам ведущего автора исследования, аспиранта Седрика Тана из Института генетики UCL и Института Фрэнсиса Крика, когда животные подхватывают человеческие вирусы, это может нанести вред не только животному, но и создать новые проблемы для людей.

"Кроме того, если вирус, переносимый человеком, инфицирует новый вид животных, он может продолжать процветать, даже если его искоренить среди людей, или даже развить новые адаптации, прежде чем снова инфицировать людей. Понимание того, как и почему вирусы эволюционируют, чтобы переходить к различным хозяевам на более широком дереве жизни, может помочь нам выяснить, как возникают новые вирусные заболевания у людей и животных", - добавил он.

Открытия исследователей относительно здоровья человека - последние новости

Недавно ученые выяснили, что бедность может ускорить старение мозга. Несмотря на то, что уровень белого вещества мозга становится ниже с возрастом, жизнь в бедности, вероятно, ускоряет этот процесс.

"Это исследование направлено на то, чтобы дать представление о путях, связывающих социально-экономические влияния - доход семьи, профессиональное положение и социально-экономические траектории в течение жизни - с микроструктурой мозга и когнитивными способностями в среднем и позднем взрослом возрасте", - отметили исследователи.

Также доктор Клайв Бодди, эксперт по психопатии, работающий в Университете Англии имени Раскина заявил, что женщин-психопатов на самом деле значительно больше, чем считалось ранее. Неправильное понимание базировалось на ошибочных методах исследований и некоторой предвзятости в этом вопросе самих исследователей.

"Поведение психопатов-женщин кажется достаточно утонченным и менее очевидным, чем поведение психопатов-мужчин, и поэтому их не так много распознают", - объяснил он.

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