До сих пор ученые неверно подходили к выявлению психопатии у женщин.

Женщин-психопатов на самом деле значительно больше, чем считалось ранее. Неверное понимание базировалось на ошибочных методах исследований и определенной предвзятости в этом вопросе самих исследователей. Об этом рассказал доктор Клайв Бодди, эксперт по психопатии, работающий в Университете Англии имени Раскина, пишет The Guardian.

Он отметил, что долго господствовало стереотипное представление о психопатах как жестоких, антисоциальных преступниках, в первую очередь мужчинах. Сейчас это представление постепенно сменяется более утонченным пониманием. Психопаты - это люди, лишенные эмпатии и чувства вины, они проявляют антисоциальное поведение, часто лгут и являются безжалостными, самовлюбленными и манипулятивными.

"Психопаты стремятся к деньгам, власти и контролю", - объясняет доктор Бодди.

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Однако старые стереотипы помешали ученым провести корректные подсчеты доли психопатов среди женщин. "Поведение психопатов-женщин кажется достаточно утонченным и менее очевидным, чем поведение психопатов-мужчин, и поэтому их не так много распознают", - сказал доктор Бодди.

По его словам, постепенно накапливается база научных доказательств, свидетельствующих о склонности женщин-психопатов к вербальному, а не физическому насилию. Такое насилие имеет отношенческий и эмоциональный характер и может включать, например, распространение слухов и лжи ради личной выгоды.

Как пояснил доктор Бодди, одна из проблем выявления женской психопатии заключалась в том, что ранее исследователи в значительной степени полагались на методики, которые изначально были направлены на мужчин. В основе этих методик лежали исследования психологии преступников-мужчин, попавших в тюрьму. Только сейчас ученые поняли, что основанные на этих данных методики плохо выявляют женскую психопатию.

Кроме того, доктор Бодди сетует, что ученые в целом меньше интересовались этим психическим расстройством у женщин, возможно просто не желая называть их психопатками.

По некоторым оценкам, психопатов среди мужчин в 10 раз больше, чем среди женщин. Однако доктор Бодди предполагает, что на самом деле их количество примерно одинаково, но для подтверждения этого нужны основательные научные исследования на случайно выбранных людях, а не на осужденных преступниках.

По его оценкам, примерно 1% мужчин могут быть психопатами, но еще около 23% мужчин имеют определенные психологические черты, которые делают их "проблематичными для общества". Собственное исследование Бодди, основанное на опросах офисных работников, показало, что такие черты не являются редкостью для женщин: "потенциально проблемными" могут быть до 13% из них.

Другие исследования на тему психологии

Как писал УНИАН, ученые выяснили, что запахи более эффективны, чем слова, в пробуждении положительных воспоминаний. И это может помочь людям с депрессией избавиться от негативных мыслей.

Также мы рассказывали, что подростки, у которых больше братьев и сестёр, имеют худшее психическое здоровье. Психологи имеют две гипотезы, почему именно существует эта связь между количеством детей в семье и их психическим здоровьем.

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