Ученые обнаружили связь между низким доходом семьи и более быстрым распадом белого вещества мозга.

Хотя уровень белого вещества мозга снижается с возрастом, жизнь в бедности, похоже, ускоряет этот процесс. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, опубликованного в журнале JNeurosci.

В исследовании приняли участие 751 человек в возрасте от 50 до 91 года. Его провела группа исследователей из Университета Лозанны и Женевского университета в Швейцарии.

После учета таких факторов, как возраст, пол и некоторых ключевых проблем со здоровьем, исследование показало, что у жителей более бедных домохозяйств было больше признаков старения белого вещества мозга при МРТ-сканировании, и они получали более низкие баллы по когнитивным тестам, чем жители более богатых домохозяйств.

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"Это исследование направлено на то, чтобы дать представление о путях, связывающих социально-экономические воздействия — доход семьи, профессиональное положение и социально-экономические траектории на протяжении жизни — с микроструктурой мозга и когнитивными способностями в среднем и позднем взрослом возрасте",- пишут исследователи.

Как сообщается, белое вещество важно, когда речь идет о перемещении сообщений и сигналов по мозгу, и его количество влияет на когнитивные способности. Жизнь в бедности – или, как выразились исследователи, пребывание в "хроническом социально-экономическом неблагополучии" – уже давно связана с плохим здоровьем и более быстрым снижением когнитивных функций.

Работа выявила, насколько свободно молекулы движутся через мозг. У людей с более высокими доходами маркеры старения белого вещества мозга не оказывали негативного влияния на когнитивные функции.

Похоже, что наличие большего количества денег действует как своего рода буфер против снижения когнитивных функций.

Раньше исследования не изучали взаимосвязь между микроструктурой мозга и уровнем дохода. Однако теперь, когда эта связь выявлена, ее можно исследовать дальше – в больших, более разнообразных группах и в условиях более крупных экономических различий.

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