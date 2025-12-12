До того, как римляне принесли свою "цивилизацию" на Британские острова, люди там жили в среднем значительно лучше.

Римская империя часто ассоциируется с прогрессом, урбанизацией и культурными изменениями, но новое научное исследование раскрывает темную сторону того, как Рим приносил "прогресс" на земли варваров. Анализируя сотни скелетов со времен железного века и римского периода, ученые обнаружили, что римское господство на юге Британии привело к значительному ухудшению здоровья местного населения, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Antiquity.

Римская оккупация Британии продолжалась с 43 до 410 гг. н.э. За это время регион претерпел радикальные изменения: пришла урбанизация, а с ней новые болезни, перенаселение и социальное неравенство. Автор исследования, Ребекка Питт из Университета Ридинга (Великобритания), отмечает, что население римской Британии было менее здоровым, чем в предыдущую "варварскую" эпоху.

Свои выводы исследовательница основывает на изучении 646 скелетов из южной и центральной Англии, датированных периодом от IV века до н.э. до IV века н.э. Ученые анализировали маркеры стресса на костях и зубах: дефекты эмали, метаболические заболевания (например, рахит, дефицит витаминов C и D), инфекции (туберкулез, остеомиелит), крибру орбиталия (признак анемии) и замедление роста.

Результаты показали, что при римском господстве здоровье населения в городских районах было значительно хуже, чем в сельских, да и в целом, чем в предыдущую доримскую эпоху. Среди детей в доримскую эпоху патологии выявлены у 26% скелетов, в сельских районах римской эпохи - 41%, в городских - аж 61,5%. Среди взрослых женщин патологии достигали 81,1% в городских районах (против 62,1% в доримскую эпоху).

Автор исследования объясняет эти изменения тем, что города римской эпохи были плотно заселены, но им не хватало современного подхода к санитарии. Кроме того, в урбанизированных центрах больше людей страдали от бедности, тогда как сельские общины сохраняли диету с высоким содержанием белка.

в Древнем Риме существовали женщины-гладиаторши, хотя доказательств этого сохранилось немного. Большинство из них, по оценке исследователей, вероятно были рабынями - военнопленными, должницами или наказанными за преступления. Однако существовали и исключения: отдельные женщины из аристократии также выходили на арену ради славы.

Отбор гладиаторок часто основывался не на силе, а на внешности, поскольку бои были скорее зрелищем для императора и элиты, чем реальными смертельными поединками. Именно поэтому женские бои считались дорогим и редким зрелищем.

