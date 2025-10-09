Сейчас этот проход открыт для публики.

Археологи выяснили, что в Колизее Древнего Рима был секретный туннель, который был скрыт от глаз посетителей. Они выяснили, что это был подземный VIP-проход, который позволял римским императорам незаметно покидать арену. Эксперты утверждают, что он был создан между I и II веками н. э. — спустя десятилетия после того, как Колизей был построен.

Как пишет DailyMail, сейчас этот проход открыт для публики, позволяя посетителям пройти по тем же тропам, по которым ступали римские императоры.

Сегодня длина туннеля составляет около 55 метров. 2000 лет назад он был длиннее, однако столетие назад его часть разрушили при прокладке канализационных труб.

Туннель ведёт к императорской ложе, главному месту на южной трибуне Колизея. Он проходил под трибунами и даже под землёй, позволяя императору незаметно выйти. Также считается, что он позволял императору посещать гладиаторов перед боем в их зале неподалёку Ludus Magnus, престижной школы подготовки гладиаторов.

Археологи назвали туннель в честь одного из римских императоров, который, вероятно, им пользовался, – императора Коммода, одного из наименее эффективных правителей империи, который, как правило, сам сражался на арене.

"Коммод не обладал необходимым положением, чтобы чувствовать себя комфортно в качестве императора – слишком молод, не обладал достаточными военными достижениями, не был выдающимся оратором – поэтому он пытался компенсировать это показной демонстрацией мужественности", – рассказал DailyMail доктор Эндрю Силлетт с кафедры классических наук Оксфордского университета.

