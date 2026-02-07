Плутон совершит первый оборот с момента открытия 23 марта 2178 года, - ученые

Сутки на Плутоне, хотя и длятся довольно долго (около 153 часов), ничтожны по сравнению с его годами.

Из пяти карликовых планет Солнечной системы Плутон наиболее известен благодаря кратковременной классификации как обычная планета.

Как пишет издание Iflscience, американский астроном Персиваль Лоуэлл заметил, что на орбитах Урана и Нептуна, наблюдаются необъяснимые движения. В 1905 году он предположил, что они вызваны притяжением другой неизвестной планеты, и сделал прогнозы относительно ее орбиты.

На основе прогнозов Лоуэлла Плутон был окончательно открыт в 1930 году. Американский астроном Клайд Томбо из обсерватории Лоуэлла во Флагстаффе исследовал участки неба, где, по прогнозам, должен был находиться Плутон. Он использовал устройство, которое быстро переключалось между двумя изображениями одной и той же области неба, позволяя легче заметить даже мелкие различия, и обнаружил объект, который перемещался в период с 23 по 29 января 1930 года.

Вскоре было подтверждено, что это планета, которую Венеция Берни Фэйр, 11-летняя девочка, написавшая письмо в обсерваторию Лоуэлла, назвала Плутоном.

Но прежде чем Плутон успел провести хотя бы один плутонический год, в статусе планеты, его переклассифицировали как карликовую планету.

Международный астрономический союз (IAU) понизил статус Плутона в 2006 году, поскольку он не соответствовал всем критериям того, что ученые называют планетой. Хотя он вращается вокруг Солнца и имеет достаточную массу, чтобы иметь почти сферическую форму, он не доминирует на своей орбите, как это делают настоящие планеты. Плутон не очистил достаточно своей орбиты от других космических объектов, чтобы соответствовать критериям планеты, и делит свою орбиту с другими крупными объектами, которые не вращаются вокруг карликовой планеты.

Сутки на Плутоне, хотя и длятся довольно долго (около 153 часов), ничтожны по сравнению с его годами. Орбита Плутона составляет 248 земных лет, а это значит, что первый год с момента его открытия наступит только в понедельник, 23 марта 2178 года.

