SpaceX изобретателя Илона Маска впервые успешно поймала ускоритель ракеты Starship, приблизив надежды человечества на путешествие на Марс.
Первая ступень ускорителя вернулась на стартовую площадку после пятого испытательного полета ракеты-носителя, пишет The Telegraph. "Сверхтяжелый ускоритель" содержит топливо для подъема 3000-тонной ракеты со стартовой площадки. После опорожнения и отделения от корпуса ракеты Starship ускоритель сам полетел обратно на стартовую площадку, где его выхватил набор гигантских механических пальцев.
Двигатели внутри ускорителя обеспечивали медленное и вертикальное приближение бака к пусковому аппарату, чтобы эти пальцы могли безопасно его захватить.
SpaceX заявила, что ее инженеры "потратили годы на подготовку и месяцы на тестирование попытки захвата ускорителя, а техники потратили десятки тысяч часов на создание инфраструктуры, чтобы максимально увеличить наши шансы на успех".
Если бы условия не были выполнены, ускоритель был бы перенаправлен на приводнение в Мексиканском заливе, как и в предыдущих испытаниях.
"Это день для учебников истории инженерии", - прокомментировал представитель SpaceX.
Многие считают Starship лучшим вариантом для межпланетного путешествия между Землей и Марсом, и возможность повторного использования компонентов, таких как ускорители, необходима для этого.
"Если цивилизация будет достаточно стабильной в течение следующих примерно 30 лет, то на Марсе будет построен город с населением более миллиона человек", написал Маск в X после запуска.
Запуск Starship
Запуск состоялся вчера рано утром в ясную погоду. В ходе запуска основная часть Starship отправилась в космос и успешно приводнилась в Индийском океане через час после запуска.
SpaceX осуществила свое первое успешное приводнение со Starship во время своего крайнего полета в июне.
NASA также с нетерпением ждет модифицированную версию Starship, которая будет выступать в качестве посадочного аппарата для пилотируемых полетов на Луну в рамках программы Artemis в конце этого десятилетия.