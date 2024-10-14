SpaceX впервые успешно поймала ускоритель ракеты Starship, приблизив надежды человечества на путешествие на Красную планету.

SpaceX изобретателя Илона Маска впервые успешно поймала ускоритель ракеты Starship, приблизив надежды человечества на путешествие на Марс.

Первая ступень ускорителя вернулась на стартовую площадку после пятого испытательного полета ракеты-носителя, пишет The Telegraph. "Сверхтяжелый ускоритель" содержит топливо для подъема 3000-тонной ракеты со стартовой площадки. После опорожнения и отделения от корпуса ракеты Starship ускоритель сам полетел обратно на стартовую площадку, где его выхватил набор гигантских механических пальцев.

Двигатели внутри ускорителя обеспечивали медленное и вертикальное приближение бака к пусковому аппарату, чтобы эти пальцы могли безопасно его захватить.

Видео дня

SpaceX заявила, что ее инженеры "потратили годы на подготовку и месяцы на тестирование попытки захвата ускорителя, а техники потратили десятки тысяч часов на создание инфраструктуры, чтобы максимально увеличить наши шансы на успех".

Если бы условия не были выполнены, ускоритель был бы перенаправлен на приводнение в Мексиканском заливе, как и в предыдущих испытаниях.

"Это день для учебников истории инженерии", - прокомментировал представитель SpaceX.

Многие считают Starship лучшим вариантом для межпланетного путешествия между Землей и Марсом, и возможность повторного использования компонентов, таких как ускорители, необходима для этого.

"Если цивилизация будет достаточно стабильной в течение следующих примерно 30 лет, то на Марсе будет построен город с населением более миллиона человек", написал Маск в X после запуска.

Запуск Starship

Запуск состоялся вчера рано утром в ясную погоду. В ходе запуска основная часть Starship отправилась в космос и успешно приводнилась в Индийском океане через час после запуска.

SpaceX осуществила свое первое успешное приводнение со Starship во время своего крайнего полета в июне.

NASA также с нетерпением ждет модифицированную версию Starship, которая будет выступать в качестве посадочного аппарата для пилотируемых полетов на Луну в рамках программы Artemis в конце этого десятилетия.

Вас также могут заинтересовать новости: