SpaceX и NASA анонсировали запуск пилотируемой миссии Crew-9

Власти США одобрили запуск ракеты Falcon 9 после сбоя, который случился 11 июля.

SpaceX и NASA наметили запуск миссии Crew-9 к Международной космической станции (МКС) на 18 августа.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) одобрило возобновление запусков ракеты SpaceX Falcon 9 после недавней аварии. Руководство FAA заявило, что ракеты Falcon будут допущены к полетам только после устранения проблемы.

"Инженеры SpaceX провели всестороннюю и тщательную проверку всех транспортных средств и наземных систем, чтобы убедиться, что для возврата к полетам сделано все возможное", – говорится в заявлении компании Илона Маска. В SpaceX подчеркнули, что механизмы на двигателе второй ступени, из-за которых произошла авария, будут удалены.

Видео дня

Crew-9 является девятой ротационной миссией SpaceX на МКС. Командиром Crew-9 назначена астронавт Зена Кардман. На борту корабля SpaceX Dragon также будут находиться пилот Ник Хейг и астронавт Стефани Уилсон.

Для Ника Хейга Crew-9 станет второй подобной миссией, а Уилсон летала в космос четыре раза, проведя 42 дня на орбите в рамках трех миссий шаттла Discovery.

Авария с Falcon 9

11 июля ракета Falcon 9, на которой были закреплены 20 спутников Starlink, стартовала с космодрома в Калифорнии, однако через несколько минут в двигателе верхней ступени произошел сбой, который, по заявлениям SpaceX, был вызван утечкой жидкого кислорода. В результате аварии вывод спутников на орбиту так и не состоялся.

Для Falcon 9 – самой часто используемой в мире ракеты – этот сбой стал первым с 2015 года, прервав серию из более чем трехсот успешных пусков.

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