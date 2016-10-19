Модуль Schiaparelli совершил посадку на Марс, связь с ним потеряна

TGO будет искать в атмосфере Марса следы метана и других газов, которые могли бы свидетельствовать об активных биологических или геологических процессах, сообщает DW по информации Европейского космического агентства (ESA).

В то же время судьба тестового посадочного зонда "Скиапарелли", который был разделился с TGO и сел на поверхность Марса, остается неизвестной, так как связь с ним была потеряна незадолго до приземления. 577-килограммовый зонд вошел в атмосферу на скорости 21000 километров в час. На протяжении своей шестиминутной посадки зонд сначала тормозил парашютом, а затем - на высоте от 1100 до двух метров над поверхностью - ракетными двигателями.

Как сообщал УНИАН, миссия ExoMars стартовала 14 марта. Два космических аппарата начали 7-месячное путешествие к Марсу в рамках совместной европейско-российской миссии по поиску признаков жизни на красной планете.

Ракета-носитель «Протон-М», которая стартовала 14 марта с космодрома Байконур, вывела аппараты миссии ExoMars на околоземную орбиту.

К Марсу отправился орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter для изучения газовых примесей в атмосфере, который останется на орбите планеты, и модуль Schiaparelli для отработки посадки на поверхность планеты и выполнения функций автономной станции на Марсе.