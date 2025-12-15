Как утверждают в SPhotonix, диск на 5 дюймов может содержать до 360 ТБ информации.

Британский стартап SPhotonix объявил, что их технология "5D-памяти" вышла за пределы лабораторных экспериментов и приближается к реальному использованию.

В интервью The Register компания рассказала о планах в течение ближайших двух лет запустить пилотные системы стеклянного "холодного" хранилища в дата-центрах.

SPhotonix была основана в 2024 году и выросла из исследований Университета Саутгемптона. Компания разрабатывает диски из плавленого кварцевого стекла, на которые данные записываются с помощью фемтосекундного лазера.

Информация кодируется в наноструктурах сразу по пяти измерениям: трём пространственным координатам, а также ориентации и интенсивности этих структур. Считывание происходит оптическим способом с использованием поляризованного света.

По утверждению компании, один стеклянный диск диаметром около 5 дюймов способен вместить до 360 ТБ данных. При этом носитель рассчитан на экстремальную долговечность - до 13,8 миллиарда лет, то есть примерно возраст Вселенной.

Также хранение не требует питания, данные сохраняются в "воздушном зазоре", что делает технологию особенно интересной для архивов и резервных копий.

Правда, по текущим характеристикам 5D-память заметно уступает привычным архивным технологиям. Прототипы SPhotonix записывают данные со скоростью около 4 МБ/с, а читают примерно 30 МБ/с. Через 3-4 года скорости чтения и записи должны вырасти до 500 МБ/с.

Начальная стоимость оборудования тоже немалая: около 30 тысяч долларов за систему записи и примерно 6 тысяч за устройство чтения. Рыночную версию ридера SPhotonix рассчитывает подготовить примерно через полтора года.

Всего стартап уже привлёк около 4,5 миллионов долларов инвестиций и сейчас работает над переходом с уровня технологической готовности TRL 5 на TRL 6, то есть от лабораторных демонстраций к проверке в реальных условиях эксплуатации.

Ранее мы рассказывали, что компания Atlas Data Storage представила первое в мире хранилище данных на основе ДНК. Эта технология будет использоваться для долгосрочного хранения информации.

