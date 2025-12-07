Эта технология будет использоваться для долгосрочного хранения информации.

Компания Atlas Data Storage представила свой первый коммерческий продукт - Atlas Eon 100, который компания называет первым в мире масштабируемым решением для хранения данных на ДНК.

Стартап запускает услугу по архивации данных с использованием синтетической ДНК, обещая долговечность такого носителя.

Как пишет Tom’s Hardware, капсулы Eon 100 позволяют хранить данные тысячелетиями без обновления и выдерживают температуру до 40 градусов. В компании сравнивают технологию с магнитной лентой, которая требует регулярных циклов перезаписи каждые 7-10 лет и хранится только в условиях жёсткого контроля температуры и влажности. По словам стартапа, копирование ДНК-архивов проще и быстрее, чем дублирование лент.

Atlas утверждает, что их система позволяет разместить 60 ПБ данных примерно в одном литре пространства в капсулах, уложенных на небольшие лотки. По расчётам издания, такая конфигурация примерно в тысячу раз компактнее аналогичного архива на лентах LTO-10. Для производства ДНК Atlas использует синтез от Twist Bioscience, ранее сотрудничавшей с Microsoft в экспериментах по биологическому хранению данных.

Компания планировала представить Eon 100 на конференции AIMA в Балтиморе, но сервис пока недоступен для прямой покупки, потенциальным клиентам предлагают связаться через форму на сайте. Стоимость услуги не раскрывается.

При этом Tom’s Hardware отмечает, что несмотря на движение в сторону коммерциализации, повседневные устройства с ДНК-хранилищем - условные "капсулы" в ноутбуках - остаются делом отдалённого будущего.

