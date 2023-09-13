Предполагается, что поверхность этой экзопланеты покрыта океанаом.

Ученые с помощью космического телескопа Уэбба исследовали экзопланету, на которой может быть жизнь. Об этом сообщает Space.com.

Так называемая хайсовская планета K2–18 b примерно в два раза больше Земли и вращается в обитаемой зоне звезды, расположенной в 120 световых годах от нашей Солнечной системы.

Как сообщается, телескоп Джеймса Уэбба (JWST) обнаружил доказательства наличия молекул на основе углерода в атмосфере предполагаемого океанического мира.

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Внесолнечная планета или экзопланета, известная как K2–18 b, является заманчивой целью для астрономов в поисках жизни за пределами Солнечной системы. Предыдущие исследования показали, что планета может быть покрыта водой - важным ингредиентом для жизни.

Также новое исследование показало следы углекислого газа и метана в атмосфере экзопланеты и отсутствие аммиака, что, вероятно, указывает на наличие водного океана в атмосфере, богатой водородом.

Помимо обнаружения молекул углерода, результаты JWST также показали возможное присутствие чего-то потенциально более интересного в атмосфере K2–18 b.

Космический телескоп, похоже, обнаружил диметилсульфид, который на Земле производится только как побочный продукт жизни, в основном создаваемый фитопланктоном.

На данный момент ученые с осторожностью относятся к этому обнаружению, поскольку оно гораздо менее достоверно, чем присутствие молекул углерода. Даже если на планете есть океан с жидкой водой и атмосфера, содержащая молекулы углерода, это не обязательно означает, что на ней есть жизнь или что экзопланета вообще может поддерживать живые существа.

Ширина планеты примерно в 2,6 раза больше Земли, а это означает, что ее внутренняя часть содержит лед высокого давления, похожий на Нептун, но с более тонкой атмосферой и поверхностью океана. Это означает, что на планете может выкипать жидкая вода, что делает ее океаны слишком горячими для жизни.

Жизнь на Марсе - что известно

Как сообщал УНИАН, марсоход Perseverance обнаружил важные образцы в дельте древней реки на Красной планете. Они помогут определить, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе.

По словам ученых, изученные скалы на Марсе имеют очень высокую концентрацию органических веществ.

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