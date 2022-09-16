Исследователи предупреждают, что пока рано однозначно утверждать, что они обнаружили следы жизни древних марсианских микробов.

В дельте древней реки марсоход Perseverance обнаружил важные образцы, которые помогут определить, существовала ли когда-либо жизнь на Красной планете.

Об этом сообщили ученые NASA. Последние несколько месяцев Perseverance исследует остатки древней речной дельты внутри марсианского кратера Джезеро, где миллиарды лет назад находилось озеро.

С начала июля марсоход собрал четыре образца поверхности Марса, которые высверлил из горных пород. По мнению ученых, это указывает, что в этом месте могли жить микробы.

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"Скалы, исследованные нами в дельте реки, имеют самую высокую концентрацию органических веществ, которые мы когда-либо находили в ходе этой миссии. Теперь у нас есть камни, которые находятся в пригодной для жизни среде в озере, содержащем органические вещества", - сказал ученый проекта Perseverance Кен Фарли.

Тем не менее исследователи предупреждают, что пока рано однозначно утверждать, что они обнаружили следы жизни древних марсианских микробов.

Фарли отметил, что к такому выводу можно прийти лишь после проведения дополнительных экспериментов, которые невозможно провести с помощью марсохода. Образцы, которые собирает Perseverance окажутся на Земле в 2033 году. Только тогда ученые смогут тщательно изучить их.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля марсоход Perseverance официально начал "Кампанию Delta Front", во время которой ученые попытаются отыскать следы жизни на Марсе.

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