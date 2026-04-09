Уникальная находка на глубине 500 метров: учёные обнаружили следы динозавров на потолке пещеры

Учёным пришлось изучать находку, глядя вверх.

В южной Франции ученые обнаружили окаменелые следы динозавров, расположенные не на поверхности, а на потолке пещеры на глубине около 500 метров.

Как пишет Daily Galaxy, эта находка уже называется одной из самых необычных в палеонтологии, ведь она открывает новые возможности для изучения движения и анатомии доисторических животных.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Vertebrate Paleontology, следы были обнаружены еще в 2015 году в пещере Кастельбук в регионе Косс-Межан. Добраться до этого места было непросто: исследователям пришлось преодолевать узкие, извилистые и частично затопленные проходы. Сами отпечатки расположены в конце сложного маршрута протяженностью более 100 метров под землей.

Следы пришлось изучать снизу

Наибольшее удивление вызвало расположение следов – на потолке пещеры. Это означает, что ученым пришлось исследовать их, глядя вверх.

Речь идет не об обычных отпечатках, а о так называемых контр-отпечатках – трехмерных формах, которые образовались, когда первоначальные следы динозавров заполнились осадками, а впоследствии обнажились в результате геологических процессов.

В пещере задокументировано три отдельных следовых дорожки. Подобные находки чрезвычайно ценны, ведь позволяют получить прямые свидетельства о движении и поведении динозавров, говорится в статье.

Гиганты, оставившие следы

Некоторые из отпечатков достигают 1,25 метра в длину. Это указывает на то, что их оставили огромные травоядные динозавры-зауроподы, в частности представители группы титанозавроподобных.

Эти существа могли достигать более 30 метров в длину и весить до 50 тонн. Следы датируются примерно 166–168 миллионами лет назад. В этот период, отмечается, территория была прибрежной зоной.

Особую ценность представляет степень сохранности: некоторые отпечатки содержат детали пальцев, подушечек стопы и даже когтей. Один из следов четко показывает пять пальцев правой ноги.

Новый тип следов

Один из следов оказался настолько необычным, что ученые выделили новый ихнотаксон, то есть тип следов, получивший название Occitanopodus.

Эти отпечатки обладают уникальным сочетанием характеристик, которые ранее не наблюдались среди следов зауроподов юрского и мелового периодов. Ученые надеются, что их открытие поможет восполнить пробелы в понимании эволюции этих гигантов.

Пещеры как "архивы" древней жизни

Исследователи подчеркивают, что глубокие карстовые пещеры могут быть важными местами для сохранения окаменелостей, даже лучшими, чем открытые геологические обнажения.

Хотя такие места сложны для доступа и могут быть опасными, они способны хранить уникальные геологические и биологические свидетельства.

Что это означает для науки

Обнаруженные следы позволяют не только оценить размеры динозавров, но и детально изучить их походку, строение стопы и взаимодействие с окружающей средой.

Ученые отметили, что эволюция зауроподов в этот период до сих пор изучена не полностью, а новые данные подчеркивают сложность и разнообразие этих доисторических животных.

