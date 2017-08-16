Ученые назвали "динозавра Франкенштейна" потерянным звеном эволюции

Ученые заявили, что необычный "динозавр Франкенштейна", одновременно похожий на тираннозавров и велоцирапторов, является "потерянным звеном эволюции", который связывал хищных динозавров и их двуногих жертв, передают РИА Новости.

Читайте такжеУченые обнаружили новый вид титанозавров, которые были крупнейшими на суше существами (видео)Необычный динозавр был обнаружен два года назад во время раскопок на юге Чили, где залегают породы, сформировавшиеся в конце Юрского периода, примерно 145-140 млн лет назад. Это трехметровое существо, получившее имя "чилезавр", было похоже по своей анатомии на так называемых тетануров (Tetanurae) – группы преимущественно хищных динозавров, включавшие в себя тираннозавров и предков птиц.

Несмотря на подобное родство, чилийский "динозавр Франкенштейна" хотя и был в чем-то похож и на тираннозавров, и на велоцирапторов, самых знаменитых хищных "ящеров ужаса", но при этом он был травоядным или всеядным существом с зубами и челюстями, не приспособленными для охоты на других гигантов мезозоя. Кроме того, тело необычных динозавров как будто было "сшито" из кусков множества других видов древних рептилий, заставили многих палеонтологов сомневаться в том, что они действительно являются тетанурами.

Теперь же исследователи составили список из 450 отличительных анатомических признаков "динозавра Франкенштейна" и сравнили их с аналогичными частями анатомии у других травоядных и хищных динозавров, живших в это же время или позже.

Этот анализ привел к неожиданным результатам – оказалось, что чилизавры были не только родственниками тетануров, но и предками всех так называемых птицетазовых динозавров – относительно "продвинутых" травоядных ящеров, ходивших на двух или четырех ногах. Эти динозавры обладали относительно скромными размерами по сравнению с гигантскими зауроподами, но при этом они умели быстро бегать, а также имели клюв и большой кишечник, помогавшие им поедать практически любую растительную пищу.

Общие эволюционные корни хищников второй половины мезозоя и их жертв, как отмечают ученые, позволяют объяснить многие сходства в их анатомии, в том числе наличие перьев, и существование необычных видов травоядных существ, таких как терезинозавры и бейпяозавры, больше похожих по своей анатомии на тираннозавров и прочих тетануров, чем на традиционных птицетазовых ящеров.