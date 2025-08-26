Орган сохранял функциональность более недели после операции.

Исследователи из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае провели первую в истории пересадку лёгких от свиньи человеку, при этом орган сохранял функциональность более недели после операции, пишет Independent.

"Мы сообщаем о случае ксенотрансплантации (пересадка органов от одного вида другому), лёгких от свиньи человеку. В ходе этой операции лёгкое от свиньи с шестью отредактированными генами было пересажено 39-летнему мужчине-реципиенту, у которого наступила смерть мозга после кровоизлияния в мозг", —сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine.

Перед тем как взять лёгкое, учёные отредактировали некоторые гены свиньи, чтобы удалить белки, которые могут активировать иммунную систему человека после трансплантации. Они пересадили левое лёгкое свиньи с отредактированным геном человеку-реципиенту, у которого по результатам четырёх клинических исследований была констатирована смерть мозга.

Врачи также вводили реципиенту препараты, подавляющие иммунную систему, и оценивали функционирование лёгкого и реакцию иммунной системы человека.

В результате лёгкое не было немедленно отторгнуто иммунной системой и сохраняло свою функциональность в течение девяти дней.

"Ксенотрансплантат лёгкого сохранял жизнеспособность и функциональность в течение 216 часов наблюдения без признаков сверхострого отторжения или инфекции", — отмечается в исследовании.

Однако исследователи наблюдали признаки повреждения лёгких через 24 часа после трансплантации, а также признаки отторжения, опосредованного антителами, на 3-й и 6-й дни, что привело к прекращению эксперимента на 9-й день.

Ранее УНИАН рассказывал, что ученым удалось вырастить миниатюрную структуру сердца из человеческих клеток внутри эмбриона свиньи. Более того - это сердце самостоятельно билось в течение 21 дня.

