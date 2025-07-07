Из-за глобального дефицита донорских органов выращивание человеческих органов в животных может стать решением проблемы, считают ученые.

Впервые в истории науки ученым удалось вырастить миниатюрную структуру сердца из человеческих клеток внутри эмбриона свиньи. Более того - это сердце самостоятельно билось в течение 21 дня.

Как пишет InterestingEngineering, этот прорыв совершила команда ученых под руководством Лая Лянсюэ из Института биомедицины и здоровья Гуанчжоу Китайской академии наук. Ранее эта же группа выращивала человеческие почки в эмбрионах свиней - они просуществовали 28 дней.

Результаты последнего исследования были представлены 12 июня на заседании Международного общества исследований стволовых клеток в Гонконге, хотя пока оно еще не прошло рецензирование.

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Как выращивали сердце

Этот тип исследований называется "химеры человека и животного" - это когда человеческие клетки сочетают с животными. Для создания таких химер ученые сначала блокируют в животном эмбрионе развитие определенного органа, например сердца. Затем в эмбрион вводят человеческие стволовые клетки, которые начинают формировать отсутствующий орган.

В этом эксперименте человеческие клетки предварительно модифицировали, наделив их генами, помогающими выживать и развиваться в организме свиньи. Затем эти клетки имплантировали в эмбрионы свиней на очень раннем этапе - стадии морулы. Далее эмбрионы пересадили суррогатным свиноматкам.

Результат поразил ученых: на определенной стадии развития образовались крошечные сердца, которые начали биться. С помощью специальных маркеров ученым удалось подтвердить, что эти структуры содержат именно человеческие клетки, хотя их точная доля не уточнена.

Для чего проводят такие исследования

Хотя эти эмбрионы жили в течение 21 дня, исследователи отметили, что человеческие клетки могли повлиять на общую функцию сердца свиньи, и это является сферой будущих исследований, считают ученые.

В этом исследовании они использовали свиней из-за их анатомического сходства с людьми. Эти домашние животные потенциально являются идеальными "инкубаторами" для выращивания органов. Подобные проекты уже имели место в сфере ксенотрансплантации, когда генно-редактированные свиные органы - почки, печень - пересаживали человеку. Основной проблемой остаются отторжение органов и ограниченный срок их функционирования.

Учёные считают, что из-за глобального дефицита донорских органов выращивание человеческих органов в животных может стать решением проблемы.

Другие новости о пересадке органов

Как сообщал ранее УНИАН, 53-летней американке Товани Луне пересадили свиную почку. Через два месяца после операции она рассказала, Луни рассказала, что быстро выздоравливает и во время долгих прогулок по Нью-Йорку уже даже опережает в ходьбе других членов семьи. Она стала единственным человеком в мире, который смог выжить со свиным органом внутри, сказал врач Роберт Монтгомери, который руководил трансплантацией.

Недавно в Тайване впервые в мире успешно пересадили сердце, которое не останавливалось ни на секунду. Традиционная трансплантация сердца полагается на метод хранения в холоде, что приостанавливает приток крови к органу, поэтому даже несколько часов без кислорода могут повредить сердечную мышцу, из-за чего есть риски отторжения и могут быть осложнения после операции. А тем временем хирурги Национальной университетской больницы Тайваня разработали специальную систему ухода за органами, которая работает как портативный аппарат жизнеобеспечения, доставляя насыщенную кислородом кровь к сердцу от донора к реципиенту, то есть не имея пауз и холодного хранения.

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