Названы 4 причины, почему владельцы Tesla жалеют о покупке автомобиля

Речь идет именно о тех, кому машина не понравилась, а не обо всех владельцах Tesla в целом.

Некоторые владельцы электромобилей Tesla сожалеют о своей покупке. И причины в основном одни и те же. Об этом пишет издание SlashGear, ссылаясь ссылаясь на исследования, судебные иски и свидетельства самих автомобилистов владельцев .

Автор публикации отмечает, что в целом "Тесла" действительно является очень хорошим автомобилем. Однако проблемы, на которые жалуются некоторые покупатели, тоже реальны.

"Мы намеренно осторожны в формулировках. "Некоторые" – ключевое слово", – отмечают автожурналисты.

Проблемы с качеством производства

Как отмечает издание, вопрос качества сборки автомобилей Tesla обсуждается уже давно. Прошло уже несколько кампаний массового отзыва автомобилей из-за неисправностей, которые могут представлять опасность. В нескольких рейтингах, составленных авторитетными изданиями, Tesla оказалась на последних местах по надежности среди автомобильных брендов.

Завышенные ожидания от автопилота

Система автопилота Full Self-Driving (FSD), по словам автора, часто не оправдывает ожиданий пользователей. Хотя технология позиционируется как почти полностью автономная, на практике водителям приходится вмешиваться.

Некоторые владельцы даже сожалеют о потраченных средствах. Один из них отметил, что "пожалел, что не вложил тысячи долларов, потраченные на FSD, в акции Tesla", потому что это была бы гораздо более выгодная инвестиция. В настоящее время продолжаются судебные иски из-за возможной недостоверной рекламы этой функции.

Издание добавляет, что проблема заключается не столько в самой технологии, сколько в чрезмерных обещаниях компании.

Неисправности рулевого управления и подвески

Еще одна категория жалоб касается рулевого управления и подвески. По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), водители сообщают о широком спектре проблем – от затрудненного управления до полного отказа подвески.

В публикации говорится о случаях, когда почти новые автомобили имели серьезные дефекты, включая расшатанные элементы рулевого управления или даже ситуации, когда руль мог отсоединиться. Из-за большого количества жалоб регулятор проводил четырехлетнее расследование.

Влияние Илона Маска на репутацию бренда

Отдельным фактором, влияющим на решение владельцев, стало поведение генерального директора Tesla Илона Маска. Как отмечает издание, его противоречивые заявления и действия отталкивают часть клиентов.

Некоторые владельцы даже продают свои автомобили именно из-за этого. В материале приводятся примеры людей, которые отказались от Tesla, хотя были довольны самими автомобилями. Другие открыто демонстрируют свое несогласие с Маском или опасаются вандализма из-за негативного отношения к нему.

Автомобили Tesla: последние новости

Как писал УНИАН, компания Tesla готовит новый компактный и доступный электрокроссовер, который будет отдельной моделью, а не версией Tesla Model 3 или Tesla Model Y. Ожидается, что авто будут производить в Китае с возможным расширением выпуска в США и Европе. Новинка должна быть дешевле, легче, с меньшей батареей и, вероятно, одним электродвигателем, причем ее запуск вряд ли состоится в 2026 году.

Также мы писали, что Tesla планирует прекратить производство моделей Tesla Model S и Tesla Model X уже со второго квартала этого года, заменив их производственные линии на выпуск человекоподобных роботов Optimus. По словам Илона Маска, это "несколько печальное" решение является частью перехода компании к автономному будущему, в частности развития роботов и беспилотных технологий.

