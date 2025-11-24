Чем угрожают микробы из вечной мерзлоты: ученые поняли их опасность для климата

Микробы, которые были заморожены тысячи лет, возрождаются и начинают выделять углерод

Ученые оживили микробов, пролежавших в вечной мерзлоте 40 тысяч лет. И после этого они начали выделять углерод. Как пишет earth.com, после таяния микробы снова начали активную деятельность.

Микроорганизмы, которые тысячелетиями оставались замурованными в глубокой мерзлоте Аляски, "просыпаются" уже в течение нескольких месяцев. А после оттаивания они сразу начинают высвобождать углекислый газ. Это показали эксперименты с ледово-почвенными кернами возрастом до 40 тысяч лет, взятыми в научном тоннеле вблизи Фэрбенкса, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Journal of Geophysical Research.

Исследование возглавил Тристан Керо из Калифорнийского технологического института. Его команда изучала, как микробы выживают в замерзших, бедных кислородом условиях и как восстанавливают активность после нагревания. Северные почвы содержат вдвое больше органического углерода, чем сейчас есть в атмосфере, поэтому даже частичное его "разблокирование" может усилить парниковый эффект в теплые сезоны.

Вечная мерзлота покрывает 85% Аляски. Большая часть замерзших слоев лежит на глубине, куда тысячелетиями не поступали кислород и свет. Именно поэтому сообщества микробов на этих глубинах существенно отличаются от поверхностных.

Ученые держали образцы до шести месяцев при температуре 4-12 °C в бескислородных камерах. Они маркировали их дейтерием - тяжелым водородом, что позволяет отследить образование новых клеточных мембран. Уже через первый месяц клетки демонстрировали медленную активацию. Через полгода сообщества переформатировались, теряли многообразие и образовывали биопленки. Именно эти вещи являются признаком того, что микробы полностью включились в работу.

Значение эксперимента

Исследователи отмечают, что арктические сезоны удлиняются, а теплый период длится значительно дольше. Это позволяет более глубоким слоям мерзлоты оттаивать на достаточное время, чтобы микробы прошли свою медленную фазу пробуждения и перешли к полноценной активности. Вода и кислород опускаются глубже, открывая доступ к древней органике, которую микробы превращают в CO₂ и метан.

Ученые предупреждают, что чем дольше продлится лето на Аляске, тем больше угроза запуска опасного механизма: чем больше оттаивает мерзлота, тем больше газов выделяется и тем сильнее прогревается Арктика.

Хотя эксперимент охватил только один тоннель и несколько кернов, он демонстрирует ключевое для климатических моделей: не пиковые температуры, а увеличение продолжительности оттепели определяют, когда древние микробы переходят от дремоты к полной работе. Дальнейшие полевые исследования, которые одновременно будут измерять глубину оттаивания, газовые потоки и биомаркеры, могут существенно уточнить прогнозы изменений в Арктике и помочь планировать инфраструктуру в регионах, где мерзлота быстро теряет стабильность.

Напомним, что ученым удалось разморозить и реанимировать крошечных червей, которых нашли в вечной мерзлоте Сибири. Установленный возраст этих существ - около 46 000 лет. При этом они могут выживать при экстремально низких температурах, впадая в анабиоз.

