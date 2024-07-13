Ранее причины аварии были неизвестны.

Впервые за почти десять лет ракета SpaceX потерпела крушение, оставив интернет-спутники компании на настолько низкой орбите, что они обречены на падение сквозь атмосферу и сгорание, пишет Politico.

Известно, что ракета Falcon 9 стартовала из Калифорнии в ночь на 11 июля, неся 20 спутников Starlink. Однако через несколько минут полета двигатель верхней ступени вышел из строя. Уже 12 июля SpaceX сообщила, что это произошло в результате утечки жидкого кислорода.

В компании заявили, что диспетчерам полета удалось установить контакт с половиной спутников и попытаться вывести их на более высокую орбиту с помощью бортовых ионных двигателей. Однако из-за того, что нижняя граница их орбиты составляет лишь 135 километров над Землей, то меньше половины от запланированной "нашей максимально доступной тяги вряд ли будет достаточно для успешного подъема спутников", отметили в SpaceX.

Видео дня

Также в компании заявили, что спутники войдут в атмосферу и сгорят, однако когда это произойдет, неизвестно. Сейчас более 6 тысяч орбитальных спутников Starlink не предоставляют интернет-услуги клиентам в самых отдаленных уголках мира.

"Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что проблема должна быть решена до того, как ракеты Falcon смогут снова летать. Неизвестно, повлияет ли эта авария на будущие полеты экипажа SpaceX, и если да, то каким образом. Космический полет миллиардера запланирован на 31 июля из Флориды с планами первого частного выхода в открытый космос, а в середине августа состоится полет астронавта на Международную космическую станцию для NASA", - добавили в Politico.

В то же время технологический предприниматель Джаред Айзекман, который возглавит частный полет, заявил, что Falcon 9 компании SpaceX имеет "невероятный послужной список", а также систему аварийной эвакуации.

Неудачный запуск ракеты SpaceX - что известно

Ранее Илон Маск заявлял, что двигатель в верхней части Falcon 9 вышел из строя по неизвестным причинам во время попытки повторного запуска на орбите. На видео обычного запуска можно увидеть, что на ракете образовались куски ледяного материала, которые откололись в космосе.

Стоит отметить, что первая серьезная авария ракеты Falcon 9 в полете произошла в 2015 году, когда аппарат, который перевозил груз на Международную космическую станцию для NASA, распался на части во время подъема в космос.

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