SpaceX с помощью космического корабля спустит космическую станцию в 2030 году.

NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства - УНИАН) выбрало компанию SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, для ликвидации Международной космической станции в конце ее срока использования. Об этом сообщает BBC и пресс-служба NASA.

Отмечается, что калифорнийская компания построит транспортное средство, которое сможет столкнуть 430-тонную орбитальную платформу в Тихий океан в начале следующего десятилетия. Стоимость таких работ, согласно контракту, около 843 миллионов долларов.

В издании напомнили, что первые элементы космической станции были запущены в 1998 году, а непрерывные операции с экипажем начались в 2000 году. Известно, что станция вращается вокруг Земли каждые 90 минут на высоте более 400 км и стала центром для тысяч научных экспертиз, исследуя различные явления - от процесса старения человека до формулы новых типов материалов.

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По словам инженеров, лаборатория остается структурно прочной, однако уже сейчас нужно разработать планы ее конечной утилизации. Если этого не сделать, то она упадет на Землю самостоятельно, поэтому есть риск для населения планеты.

"Выбор американского корабля для сведения с орбиты Международной космической станции (МКС) поможет NASA и ее международным партнерам обеспечить безопасный и ответственный переход на низкую околоземную орбиту после завершения работы станции. Это решение также поддерживает планы NASA относительно будущих коммерческих направлений и позволяет продолжать использование околоземного пространства", - подчеркнул в своем заявлении директор космических операций агентства Кен Бауэрсокс.

В BBC рассказали, что NASA изучило различные варианты утилизации станции после окончания ее срока использования, среди которых демонтаж и использование младших элементов в платформе следующего поколения. Другой идеей является передача ее для эксплуатации и обслуживания коммерческой компании.

"Но все эти решения имеют разную сложность и стоимость, а также юридические трудности, связанные с необходимостью распутывать вопросы собственности. Ни NASA, ни SpaceX не обнародовали деталей проекта "буксира" для снятия с орбиты, но он потребует значительной тяги, чтобы безопасно направить станцию в атмосферу в нужном месте и в нужное время", - объясняют в материале.

Целевая точка, куда будет падать станция, названа в честь известного моряка-подводника из книги Жюль Верна, "Двадцать тысяч лье под водой". Она находится на расстоянии более 2 500 км от ближайшего клочка суши. В NASA надеются, что перечень частных консорциумов начнут запуск коммерческих космических станций к тому времени, когда МКС будет выведена из космоса.

Однако под основным вниманием космических агентств будет создание платформы под названием Gateway, которую выведут на орбиту Луны.

Космические исследования SpaceX - последние новости

Как сообщал УНИАН, 26 июня компания Илона Маска осуществила успешный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy со стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде. Важнейшим для компании SpaceX стало то, что ракета осуществила свой юбилейный десятый запуск.

Также сообщалось, что компания SpaceX спрогнозировала впечатляющие темпы строительства кораблей Starship. Речь идет о создании Starfactory, а именно большой промышленной зоны, с помощью которой площадь базы увеличится на девять тысяч квадратных метров.

"Когда вы входите на эту фабрику, она действительно вдохновляет. Сердце выпрыгивает из груди. Она поможет нам значительно увеличить темпы производства, поскольку мы стремимся к реализации нашей долгосрочной цели - производить по одному кораблю в день, а вскоре с конвейера сойдет вторая версия Starship", - отметила глава отдела проектирования систем качества в SpaceX Кейт Тайс.

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