Илон Маск сообщил, что двигатель в верхней части Falcon 9 вышел из строя по неизвестным причинам.

Компания SpaceX потерпела редкую поломку своей ракеты Falcon 9 в космосе, что стало первой серьезной аварией в полете за сотни запусков этого устройства, пишет Bloomberg.

Отмечается, что ракета без экипажа несла 20 интернет-спутников Starlink, среди которых 13 имеют новые возможности "прямого подключения к сотовой связи", позволяющие подключаться к немодифицированным смартфонам.

По словам главного исполнительного директора компании Илона Маска, двигатель в верхней части Falcon 9 вышел из строя по неизвестным причинам во время попытки повторного запуска на орбите. На видео обычного запуска можно увидеть, что на ракете образовались куски ледяного материала, которые откололись в космосе.

Видео дня

В компании заявили, что смогли связаться с пятью спутниками и пытаются поднять их с помощью ионных двигателей космического корабля, прежде чем они упадут и сгорят в атмосфере. В то же время Маск пошутил, что "в отличие от эпизода "Звездного пути", это, возможно, не сработает, но попробовать стоит".

В издании напомнили, что первая серьезная авария ракеты Falcon 9 в полете произошла в 2015 году, когда аппарат, который перевозил груз на Международную космическую станцию для NASA, распался на части во время подъема в космос. Также в 2016 году ракеты SpaceX взорвалась во время испытания топлива на стартовой площадке перед полетом.

"Несмотря на эти первые инциденты, SpaceX имеет почти идеальный послужной список успешных запусков ракет Falcon 9 в течение последнего десятилетия, за исключением некоторых неудачных приземлений. В 2023 году компания может похвастаться 96 успешными запусками Falcon 9 и Falcon Heavy. Этот полет стал для SpaceX 70-м запуском ракет семейства Falcon в 2024 году", - добавили в материале.

SpaceX - последние новости

Как писал УНИАН, компания SpaceX получила контракт на уничтожение Международной космической станции в конце ее срока использования. Калифорнийская компания построит транспортное средство, которое сможет столкнуть 430-тонную орбитальную платформу в Тихий океан в 2030 году.

Также сообщалось, что в июне компания Илона Маска осуществила удачный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy со стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде. Отмечается, что такой запуск стал юбилейно десятым.

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