Скелет возрастом 5500 лет подтвердил американское происхождение венерической болезни

Исследователи веками спорили о географическом происхождении и распространении трепонемных заболеваний.

В скальном убежище в Колумбии был обнаружен самый древний в мире след Treponema pallidum - бактерии, вызывающей сифилис и ряд хронических кожных инфекций. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что возраст скелета составляет 5500 лет. Однако генетические данные указывают на то, что человек был инфицирован ранее неизвестным штаммом T. pallidum, что еще больше усложняет и без того непростую картину эволюции сифилиса.

Исследователи веками спорили о географическом происхождении и распространении трепонемных заболеваний - сифилиса, беджеля, фрамбезии и пинты, - все из которых вызываются бактериями рода Treponema. Поскольку наиболее хорошо задокументированные эпидемии сифилиса произошли в Европе в XV веке, ранние теории предполагали, что Христофор Колумб завез сифилис в Америку или, наоборот, что коренные народы Америки передали сифилис Колумбу и его команде.

Видео дня

Но более поздние исследования ДНК выявили наличие T. pallidum у человека, похороненного около 1000 года нашей эры в Чили, и у нескольких человек, похороненных между 350 годом до нашей эры и 570 годом нашей эры в Бразилии, что указывает на присутствие бактерии в Америке задолго до экспедиции Колумба.

В исследовании, опубликованном в журнале Science, исследователи выделили самый древний на сегодняшний день геном T. pallidum из скелета охотника-собирателя средних лет, похороненного в Колумбии 5500 лет назад. Ведущий автор исследования Давиде Боцци, специалист по вычислительной биологии из Лозаннского университета в Швейцарии, заявил:

"Наши результаты отодвигают связь T. pallidum с человеком на тысячи лет назад".

Сложность исследования трепонем

Интересно, что древние геномы трепонем чрезвычайно трудно восстановить, и обычно их обнаруживают в скелетах с костными признаками поражений, вызванных трепонемами, такими как отверстия, придающие костям вид изъеденных молью, которые часто связаны с поздними стадиями инфекции.

Однако в скелете возрастом 5500 лет, содержащем признаки наличия T. pallidum, не было обнаружено никаких явных скелетных поражений, хотя в других скелетах в этом районе они присутствовали.

В ходе исследования нового генома T. pallidum, который они назвали TE1-3, ученые обнаружили, что он представляет собой другую линию, чем все другие его подвиды, идентифицированные на сегодняшний день. На основе статистического анализа различий между геномами они оценили, что TE1-3 отделился от современных линий около 13 700 лет назад. Это говорит о том, что трепонемы начали циркулировать в Америке на тысячи лет раньше, чем считали эксперты ранее.

Важно, что новый геном не проясняет, были ли ранние линии Treponema, такие как TE1-3, способны к половой передаче, подобно венерическому сифилису. Соавтор исследования Элизабет Нельсон, молекулярный антрополог из Южного методистского университета в Далласе, заявила:

"Современные геномные данные, наряду с представленным здесь геномом, не разрешают давние споры о происхождении самих синдромов заболевания, но они показывают, что существует долгая эволюционная история патогенных трепонем, которые начали диверсифицироваться в Америке на тысячи лет раньше, чем считалось ранее".

В свою очередь Молли Цукерман и Лидия Бейли, антропологи из Университета штата Миссисипи, не участвовавшие в исследовании, написали, что новое открытие "указывает на происхождение сифилиса в Америке, а не в Европе".

По их мнению, что сравнение все более древних геномов трепонем с современными генетическими данными может помочь в разработке стратегий борьбы с сифилисом, который за последнее десятилетие вновь распространился по всему миру, написали они, а также поможет исследователям понять историю инфекционных заболеваний.

"Вполне возможно, что сифилис XV века был первым глобальным новым инфекционным заболеванием и предвестником всех последующих, от ВИЧ/СПИДа до COVID-19", - написали они.

Новости археологии

В непосредственной близости от улицы Виа Пьетралата на северо-востоке современного Рима были обнаружены две элитные гробницы времен Римской республики, возраст которых превышает 2400 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: