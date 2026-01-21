За стенами древнего Рима нашли святилище Геракла и гробницы элиты возрастом 2400 лет

Эта территория находилась за пределами древнеримских стен, но сейчас является пригородом современного города.

В непосредственной близости от улицы Виа Пьетралата на северо-востоке современного Рима были обнаружены две элитные гробницы времен Римской республики, возраст которых превышает 2400 лет. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что погребенные камерные гробницы находились вместе в погребальном комплексе, рядом с тем, что, по всей видимости, было святилищем греческого полубога Геракла, популярного символа защиты для римлян. Раскопки включают в себя участок древней дороги и два больших монументальных бассейна или резервуара, которые, вероятно, использовались в священных церемониях.

"Благодаря этим находкам, пригороды Рима раскрывают себя как хранилища глубоких воспоминаний, которые еще предстоит исследовать", - заявила Даниэла Порро, главный государственный археолог Рима.

Интересно, что свидетельства древнего заселения в районе Виа Пьетралата были обнаружены в 1990-х годах, а раскопки в районе святилища начались в 2022 году под руководством государственного археолога Фабрицио Санти. Эта территория находилась за пределами древнеримских стен, но сейчас является пригородом современного города.

С тех пор археологическая группа обнаружила бронзовые монеты, которые указывают на то, что святилище использовалось в период между V или IV веками до н.э. - когда Рим предположительно был республикой.

Утверждалось, что среди находок были шесть бронзовых фигурок Геракла, но в отчетах Министерства культуры Италии об этих находках ничего не говорится. На самом деле, в центре святилища когда-то была статуя, но сейчас она отсутствует.

Древние обитатели гробниц

Отмечается, что гробницы могут свидетельствовать о том, что эта территория была заселена богатой семейной группой, известной как римский род. Одна из недавно найденных гробниц содержит каменный саркофаг и три урны для кремации, а другая - скелет взрослого мужчины.

Два каменных бассейна или резервуара были построены более чем на 100 лет позже гробниц. Самый большой из них был более 28 метров в длину, около 10 метров в ширину и примерно 2,1 метра в глубину, а другой был немного меньше, но почти вдвое глубже. Санти сказал:

"Это могли быть сооружения, связанные с ритуалами или, что менее вероятно, с производственной деятельностью или сбором воды. Тщательное научное исследование позволит нам контекстуализировать эти находки и понять их роль в древнем ландшафте".

По его словам, древняя дорога была ключевым элементом на этом месте. Она вела к небольшому культовому зданию, называемому сацеллумом (лат. "святилище"), посвященному богу - вероятно, обожествленному герою Гераклу, культ которого был популярен в этом районе.

Интересно, что Геракл был легендарен своей невероятной силой, и почитание его как символа защиты и добродетели было широко распространено в Риме на протяжении многих веков.

