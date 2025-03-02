В ближайшее время мы потеряем возможность наблюдать за этим знаковым объектом и вот почему.

Кольца Сатурна являются одними из самых знаковых объектов во всей солнечной системе. О них знают миллионы людей по всей планете. Однако уже совсем скоро, 23 марта 2025 года, они исчезнут, но не навсегда, пишет Forbes.

Навсегда они исчезнут примерно через 100 миллионов лет, когда они будут поглощены гравитацией Сатурна, согласно данным NASA. Однако в ближайшее время они станут просто невидимыми для наблюдения с Земли.

Сатурн делает полный оборот вокруг Солнца за 29 лет, и в этот период угол, под которым мы видим его кольца, постепенно меняется. Ось Сатурна наклонена на 26,7°, как и у Земли (23,5°), а значит, у планеты есть сезоны, которые влияют на видимость колец.

Видео дня

Сейчас угол наклона становится всё меньше, и 23 марта кольца будут находиться точно ребром по отношению к Земле, из-за чего мы не сможем их увидеть.

Когда кольца Сатурна снова появятся - дата

21 сентября 2025 года Сатурн окажется в противостоянии с Солнцем. В этот момент Земля будет находиться между Сатурном и Солнцем, поэтому планета окажется на минимальном расстоянии от нас и будет наиболее яркой за весь год.

Они станут более заметными и будут постепенно расширяться, пока в 2032 году не достигнут максимальной ширины.

Другие новости из космоса

Ранее УНИАН сообщал, что ученые нашли одну из самых крупных черных дыр размером в 36 миллиардов солнц. Она скрывается внутри так называемой "космической подковы".

Кроме того, на краю Солнечной системы ученые нашли загадочную спираль, которая напоминает Млечный Путь. По словам исследователей, такое гигантское пространство, простирающееся от тысяч до сотен тысяч астрономических единиц, является домом для остатков формирования нашей Солнечной системы.

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