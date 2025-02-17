Бастетодоны доминировали в экосистемах Африки после вымирания динозавров

Палеонтологи открыли новый вид хищника размером с леопарда, который мог обитать в лесах Египта около 30 миллионов лет назад. Его назвали Bastetodon в честь кошачьей головы древнеегипетской богини Бастет и места, где был найден его череп, пишет Newsweek.

Отмечается, что череп Bastetodon syrtos нашли палеонтологи Хешам Саллам и его коллеги на территории современной пустыни недалеко от города Эль-Файюм в Египте.

"Как раз когда мы собирались завершить работу, один из членов команды заметил нечто примечательное - набор больших зубов, торчащих из земли. Его взволнованный крик собрал команду, положив начало необычному открытию - почти полный череп древнего хищника, мечта любого палеонтолога позвоночных", - рассказал соавтор исследования Шорук аль-Ашкар, палеонтолог из лаборатории Саллама в египетском университете Мансура.

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По словам ученых, бастетодон является примером вымершей группы хищных млекопитающих, известных как гиенодонты. Они появились задолго до современных кошек, собак и гиен.

Палеонтологи добавили, что бастетодоны доминировали в экосистемах Африки после вымирания динозавров. По их мнению, они охотились на приматов, ранних слонов, бегемотов и гираксов.

В издании поделились, что новый вид обнаружили в породах, выходящих на поверхность в Фаюмской впадине. Она открывает "геологическое окно" примерно в 15 миллионов лет эволюционной истории.

Находка черепа бастетодона также помогла исследователям пролить свет на родственную группу гиенодонтов размером со льва, впервые обнаруженную в Фаюме более 120 лет назад. На основе проведенного анализа команда описала новый род - Sekhmetops, в честь львиноголовой древнеегипетской богини войны. После того как в 1904 году был обнаружен первый экземпляр, этот род был отнесен к европейской группе гиенодонтов.

Ученые рассказали, что родственники бастетодона распространялись из Африки несколькими волнами, в конце концов попав в Европу, Азию, Индию и даже в Северную Америку. Некоторые из них позже эволюционировали и стали одними из самых крупных плотоядных млекопитающих в истории.

Тем не менее радикальные тектонические и климатические сдвиги привели к вымиранию этих хищников. Им на смену и пришли кошки, собаки и гиены.

Другие открытия ученых

Ранее ученые обнаружили предка белой акулы возрастом 9 млн лет в пустыне. Бассейн Писко в Перу является одним из главных палеонтологических мест в мире.

Кроме того, ученые обнаружили окаменелости предка гуся, который жил в Антарктиде 69 миллионов лет назад. Исследователи некоторое время сомневались в том, что Vegavis является родственником гусей и уток.

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