Из-за ненадлежащих условий хранения корпуса российских боевых машин испорчены, а двигатели повреждены.

Российские войска активизировали расконсервацию БМП на 111-й Центральной базе резерва танков в Костромской области. Об этом сообщает портал "Милитарный".

На спутниковых снимках, которые показал военный аналитик Jompy, можно увидеть существенные изменения на территории объекта.

Видно, что с базы активно вывозят боевые машины пехоты. Их направляют либо на восстановление, либо разбирают на донорские запчасти для других соединений.

Видео дня

По мнению аналитиков из-за многолетнего хранения под открытым небом часть машин находится в критическом состоянии:

"Коррозия корпусов, испорченные приборы, поврежденные двигатели и системы управления значительно снижают боеспособность техники".

Отмечается, что 111-я Центральная база резерва танков (в/ч 42857) является одним из ключевых мест хранения бронетехники Вооруженных сил РФ. Она расположена вблизи города Буй в Костромской области и подчиняется Центральному военному округу.

"База имеет стратегическое значение, ведь именно здесь сосредоточена большая часть резерва бронетехники, который российская армия активно готовит к отправке на фронт", - говорится в статье.

Есть данные, что по состоянию на 2022 год на базе находилось 307 относительно боеспособных танков, из которых 61 хранили под навесом. Еще 561 единицу отнесли в резерв, а 207 танков готовили к утилизации. В общем - 1075 танков и 360 танкомест в ангарах.

Портал приводит данные аналитиков, которые фиксировали резкое сокращение количества машин на открытых стоянках после начала полномасштабного вторжения. В 2021 году на территории базы находилось более 800 танков. В 2023 году оставалось лишь несколько сотен, значительная часть которых не пригодна к использованию. К середине 2024 года часть техники вывезли или разобрали на запчасти.

"Активизация работ на 111-й базе свидетельствует о попытках России компенсировать большие потери бронетехники на фронте за счет старых запасов, несмотря на их техническое состояние", делают вывод авторы.

Больше о спутниковом наблюдении за РФ

Напомним, что благодаря спутниковым снимкам аналитики увидели защитные конструкции, которые россияне строят на ядерном полигоне на архипелаге Новая Земля. Он находится на расстоянии более 2500 км от украинских границ. Сетки, вероятно, должны защищать топливные системы от возможной атаки дронов на фоне постоянных ударов по НПЗ и военным объектам.

Также спутниковые снимки помогли установить, что Россия начала стягивать на "Уралвагонзавод" корпуса старых танков. Уже сейчас там можно заметить сотни старых корпусов. Аналитики говорят, что россияне могут снять с хранения и доставить на восстановление тысячи старых корпусов.

Вас также могут заинтересовать новости: