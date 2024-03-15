Он даже угостил мужчину яблоком, когда тот попросил его накормить.

Стартап Figure AI научил своего гуманоидного робота Figure 01 говорить. Более того, благодаря сочетанию нейронных сетей стартапа и искусственного интеллекта OpenAI андроид может объяснять свои действия и выборы.

Видео с подтверждением компания опубликовала у себя в X (Twitter). Оно начинается с того, что человек спрашивает робота, что он видит. Figure 01 в ответ объясняет, что именно лежит перед ним на столе.

Когда человек просит что-то дать поесть, робот предлагает яблоко. Таким образом он демонстрирует умение анализировать ситуацию и обрабатывать информацию.

"Я дал тебе яблоко, потому что это единственный съедобный предмет со стола, который я мог тебе предложить", - объяснил сразу Figure 01

Таким образом сотрудничество с OpenAI и поддержка визуального и речевого интеллекта показала значительные результаты в разработке современных интеллектуальных роботов.

Интересные ситуации с роботами

Недавно в Саудовской Аравии во время презентации "мужского" гуманоидного робота произошел неприятный инцидент. Во время того, как журналистка рассказывала об изобретении, робот неподобающим образом прикоснулся к ней.

Тем временем Tesla показала, чему научились ее человекоподобные роботы за последнее время. Теперь они могут самостоятельно ходить (правда медленно), повторять за человеком и переводить вещи.

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