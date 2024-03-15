Стартап Figure AI научил своего гуманоидного робота Figure 01 говорить. Более того, благодаря сочетанию нейронных сетей стартапа и искусственного интеллекта OpenAI андроид может объяснять свои действия и выборы.
Видео с подтверждением компания опубликовала у себя в X (Twitter). Оно начинается с того, что человек спрашивает робота, что он видит. Figure 01 в ответ объясняет, что именно лежит перед ним на столе.
Когда человек просит что-то дать поесть, робот предлагает яблоко. Таким образом он демонстрирует умение анализировать ситуацию и обрабатывать информацию.
"Я дал тебе яблоко, потому что это единственный съедобный предмет со стола, который я мог тебе предложить", - объяснил сразу Figure 01
Таким образом сотрудничество с OpenAI и поддержка визуального и речевого интеллекта показала значительные результаты в разработке современных интеллектуальных роботов.
Интересные ситуации с роботами
Недавно в Саудовской Аравии во время презентации "мужского" гуманоидного робота произошел неприятный инцидент. Во время того, как журналистка рассказывала об изобретении, робот неподобающим образом прикоснулся к ней.
Тем временем Tesla показала, чему научились ее человекоподобные роботы за последнее время. Теперь они могут самостоятельно ходить (правда медленно), повторять за человеком и переводить вещи.