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В США успешно отправили на орбиту ракету компании SpaceX: за 19 часов она должна долететь до МКС (трансляция, видео запуска)

22:41, 30 мая 2020
Наука и IT
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Ракету запустили со второй попытки / скриншот

В США со второй попытки состоялся запуск на орбиту ракеты компании SpaceX - Crew Dragon.

Два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Харли за 19 часов должны долететь до Международной космической станции.

Запуск произошел в 22:22 по киевскому времени субботы, 30 мая. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте УНИАН.

Трансляция: NASA

Первый запуск должен был состояться в среду, 27 мая. Однако его отложили из-за неблагоприятных погодных условий.

Видео запуска: TIME

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