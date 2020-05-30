В США успешно отправили на орбиту ракету компании SpaceX: за 19 часов она должна долететь до МКС (трансляция, видео запуска)
22:41, 30 мая 2020Наука и IT
419 0
Запуск состоялся в 22:22 по киевскому времени.
Ракету запустили со второй попытки / скриншот
В США со второй попытки состоялся запуск на орбиту ракеты компании SpaceX - Crew Dragon.
Два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Харли за 19 часов должны долететь до Международной космической станции.
Запуск произошел в 22:22 по киевскому времени субботы, 30 мая. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте УНИАН.
Трансляция: NASA
Первый запуск должен был состояться в среду, 27 мая. Однако его отложили из-за неблагоприятных погодных условий.
Видео запуска: TIME
We have liftoff!— TIME (@TIME) May 30, 2020
Watch @SpaceX and @NASA's historic crewed launch https://t.co/dhyh1T4Q8E#LaunchAmericapic.twitter.com/38OBziUBC4
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter