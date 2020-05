В США успешно отправили на орбиту ракету компании SpaceX: за 19 часов она должна долететь до МКС (трансляция, видео запуска)

В США со второй попытки состоялся запуск на орбиту ракеты компании SpaceX - Crew Dragon.

Два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Харли за 19 часов должны долететь до Международной космической станции.

Запуск произошел в 22:22 по киевскому времени субботы, 30 мая. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте УНИАН.

Трансляция: NASA

Первый запуск должен был состояться в среду, 27 мая. Однако его отложили из-за неблагоприятных погодных условий.

Видео запуска: TIME

We have liftoff!



Watch @SpaceX and @NASA's historic crewed launch https://t.co/dhyh1T4Q8E#LaunchAmericapic.twitter.com/38OBziUBC4