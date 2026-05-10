В пустыне Мексики есть 'Зона молчания', где исчезают все радиосигналы: в чем ее тайна

В 1970 году здесь неожиданно упала американская ракета.

В мексиканской пустыне Чиуауа находится таинственная "Зона молчания" (La Zona del Silencio). На протяжении десятилетий в этом районе происходили множественные сбои радиосигналов, наблюдения НЛО и частые падения метеоритов, привлекая ученых, сторонников теорий заговора и любопытных путешественников, пишет indiandefencereview.com.

Прозвище этого района было придумано в 1966 году руководителем нефтяной компании, который обнаружил, что не может принимать радиосигналы во время работы в этом регионе.

Крушение семитонной американской ракеты

11 июля 1970 года ракета "Афина" весом семь тонн стартовала с базы ВВС США в Грин-Ривер, штат Юта. Миссия носила научный характер, была предназначена для изучения верхних слоев атмосферы и не имела ничего общего с военными операциями. Планируемой зоной посадки были Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, где в 1945 году была испытана первая в мире атомная бомба.

Однако ракета резко отклонилась от курса и упала в пустыне Чиуауа на севере Мексики. Согласно отчету, опубликованному несколько недель спустя газетой New York Times, в результате крушения в земле образовалась траншея длиной 15 метров, шириной 5 метров и глубиной 3 метра. Место падения оказалось точно в пределах границ "зоны молчания".

Крушение, в сочетании с существовавшей в Зоне мистикой, превратило это место в международную сенсацию. Отдалённая пустыня, неудачно запущенная ракета и местные легенды о радиопомехах и визитах инопланетян – эта история создала "идеальное сочетание интриг", чтобы вывести Зону молчания в глобальную дискуссию об НЛО.

В чем может быть разгадка

Предполагается, что окружающая почва содержит высокую концентрацию магнетита. Это природная магнитная железная руда, которая действительно может создавать помехи радиосигналам при наличии в достаточном количестве.

Скорее всего, магнетит был отложен в почве пустыни в результате многократных ударов метеоритов в течение XX века. По данным Atlas Obscura, этот район принимал несколько метеоритов, и этого было достаточно, чтобы оставить след на ландшафте и, как утверждают некоторые, на его электромагнитных свойствах.

Однако вопрос пока остаётся нерешённым. Возможно, объяснение более банально: Зона просто очень, очень удалена, а радиосвязь на обширной, малонаселенной пустынной территории редко бывает надежной.

Сегодня Зона молчания привлекает постоянный поток энтузиастов НЛО и охотников за инопланетянами, совершающих путешествие в пустыню Чиуауа в поисках своих собственных необъяснимых встреч. Местные жители придумали для них специальный термин: silencios или zoneros. По словам исследователя НЛО Геральдо Риверы, в этой зоне действительно ходит множество историй об инопланетянах и неопознанных летающих объектах, при этом посетители "часто теряются" там.

