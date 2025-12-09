Благодаря 70-летней программе сохранения популяция этой птицы выросла до около 500 особей.

В Новой Зеландии нелетающая птица такахе, которая более полувека считалась вымершей, переживает уникальное возвращение: благодаря 70-летней программе сохранения ее популяция выросла до около 500 особей, а недавно часть птиц впервые за десятилетия выпустили в новые места обитания. Об этом пишет американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс в своей колонке для Forbes.

Он пояснил, что такахе (Porphyrio hochstetteri) - это большая нелетающая птица, которая характерна только для Южного острова Новой Зеландии. В конце XIX века считалось, что она почти полностью исчезла. Исторические записи свидетельствуют, что последнего известного такахе видели в 1898 году, после чего подтвержденных сведений о нем не было.

В начале XX века такахе считали затерянным остатком доисторической орнитофауны Новой Зеландии, известным только по музейным экспонатам и ископаемым костям. Это продолжалось, пока почти через полвека вид не появился снова.

Видео дня

Биолог рассказал, что 20 ноября 1948 года во время экспедиции из четырех человек, которую возглавлял доктор Джеффри Орбелл, команда снова нашла живую популяцию такахе в отдаленной альпийской долине гор Мерчисон.

До своего исчезновения такахе подвергались ряду угроз: уничтожение среды обитания, охота, завезенные хищники и травоядные (хорьки, крысы, олени и другие инвазивные млекопитающие). Все это почти полностью уничтожило кормовую базу и безопасные места гнездования птицы. Вероятно, причиной "исчезновения" как раз и было резкое падение уровня выживания, предположил Треверс.

"Именно это сделало экспедицию 1948 года открытием раз в тысячелетие: птица, официально объявленная вымершей, вдруг оказалась живой и способной выживать незамеченной в самых диких и суровых ландшафтах Новой Зеландии. Это открытие заложило основу для одной из самых длительных и уникальных программ восстановления видов в мировой истории", - пишет он.

К 2023 году, благодаря целенаправленной работе по сохранению, общая популяция такахе выросла до около 500 особей в нескольких диких и управляемых популяциях.

Что показал генетический анализ такахе

Треверс отметил, что обнаружение вида не устранило всю неопределенность вокруг него. Биологи и дальше имели множество вопросов о происхождении такахе, его прежнего распространения и того, как генетические "узкие места" могут повлиять на его будущее.

Ситуация изменилась после исследования 2023 года, опубликованного в Molecular Ecology командой ученых Университета Отаго. Исследователи смогли секвенировать древние и современные митохондриальные геномы такахе из субфоссилий, музейных и живых образцов. Результаты показали:

Когда-то такахе жили по всему Южному острову. В древности вид не был разделен на отдельные региональные группы - их популяции были очень похожими друг на друга. Это означает, что такахе свободно заселяли весь остров.

Генетическое разнообразие резко сократилось после прихода людей. Сравнив древнюю и современную ДНК, ученые увидели, что разнообразие генов у такахе сильно упало. Это типичный признак того, что популяция пережила очень сильное "сужение" - период, когда почти все птицы исчезли. Наиболее вероятная причина - появление людей около 750 лет назад и принесенные ими хищники.

Такахе - отдельная и очень древняя ветвь эволюции. Исследование показало, что эта птица и ее вымерший родственник с Северного острова разошлись около 1,5 миллиона лет назад. То есть это уникальный вид, который существует чрезвычайно давно.

Современные такахе - последние представители некогда большой популяции. Из-за потери генетического разнообразия им сложнее восстанавливаться, поэтому очень важно грамотно управлять расселением птиц, беречь различные группы популяции и сохранять их естественные места обитания в нескольких регионах.

Охрана такахе на практике

Найти последнюю дикую популяцию было только началом, пишет Треверс. В течение десятилетий после этого ученые и природоохранники упорно работали, чтобы обеспечить выживание и восстановление такахе. И делать это, несмотря на инвазивных хищников, изменение среды обитания и суровые альпийские условия.

Результатом этого стало то, что 12 февраля 2025 года в долину Рис, а это 18 000 гектаров высокогорных земель возле Квинстауна, выпустили восемнадцать такахе. Это была очередная попытка создать самодостаточные дикие популяции птицы. В то же время событие стало символом того, что хорошо спланированные программы восстановления дикой природы могут вернуть виды с края пропасти.

Почему такахе уникальны и так сложны для спасения

Часть того, что делает историю выживания такахе такой впечатляющей, - это необычность самого вида, утверждает автор статьи. Он назвал несколько уникальных характеристик этих птиц.

Нелетающие и тяжелые. Такахе - самый большой современный вид пастушьих птиц в мире. В отличие от многих других пастушковых, они не летают, что ставит их в крайне невыгодное положение перед хищниками или изменениями среды.

Специализированный рацион и среда обитания. Они обитают в альпийских злаковых угодьях и в значительной степени зависят от жестких, волокнистых трав. Их пищеварительная система и пищевое поведение требуют высококачественной среды - без этого пищевые потребности не будут обеспечены.

Крайняя уязвимость к завезенным хищникам. Такахе эволюционировали без наземных млекопитающих. Поэтому, когда в Новой Зеландии появились хорьки, кошки и крысы, птицы остались практически беззащитными. Именно поэтому их популяции так быстро исчезли после прихода людей.

Эти факторы делали сохранение вида чрезвычайно сложным: мало было просто успешно разводить такахе - нужно было управлять средой, контролировать хищников и мониторить популяции десятилетиями.

Именно поэтому история "воскрешения" такахе является одной из самых вдохновляющих природных историй возвращения.

Ранее УНИАН рассказывал, как уникальная птица поражает добычу одним ударом ноги. Речь идет о птице-секретаре, живущей на открытых африканских лугах. У нее ноги похожи на журавлиные, но она способна бить ими сильно и точно, поражая змей, ящериц и мелких млекопитающих. Отмечалось, что удар птицы-секретаря длится всего около 15 миллисекунд, что слишком мало для того, чтобы мозг мог получить и проанализировать обратный сигнал от ног. Это означает, что птица полагается не на мгновенные рефлексы, а на заранее запрограммированную точность движений, которая управляется зрением.

Вас также могут заинтересовать новости: